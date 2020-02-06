Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Великобритании

«Тесты показали, что еще один пациент заражен коронавирусом, что увеличивает количество случаев заражения в Британии до трех», — заявила она.

Уитти добавила, что он заразился вирусом не в Великобритании. Отмечается, что он переведен в специализированный центр Национальной службы здравоохранения.

Отмечается, что Британия принимает жесткие меры для контроля за распространением заболевания.