Чт, 6.02.2020
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Третий случай заболевания коронавирусом подтвержден в Великобритании

Embargoed to 0001 Monday June 5 File photo dated 22/07/15 of passengers going through the UK Border at Terminal 2 of Heathrow Airport. Fewer than a quarter of voters would back Theresa May's plan to cut immigration below 100,000 if they thought it would mean public spending cuts, higher taxes or a later retirement age, according to a new poll.

ФОТО: Steve Parsons/PA Wire/PA Images

Главный врач Великобритании Криса Уитти подтвердила третий случай заражения коронавирусом в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тесты показали, что еще один пациент заражен коронавирусом, что увеличивает количество случаев заражения в Британии до трех», — заявила она.

Уитти добавила, что он заразился вирусом не в Великобритании. Отмечается, что он переведен в специализированный центр Национальной службы здравоохранения.

Отмечается, что Британия принимает жесткие меры для контроля за распространением заболевания.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

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