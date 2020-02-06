Сборная Эстонии по хоккею проиграла венграм в отборе на Олимпиаду-2022

Сборная Эстонии с поражения начала выступление в отборочном олимпийском турнире, который стартовал в английском Ноттингеме, передает Rus.Err.ee.
В первом поединке выступающие не в оптимальном составе эстонцы уступили более высокой по рейтингу сборной Венгрии со счетом 1:4. У сине-черно-белой команды отличился Кирилл Лодейкин.
Следующую игру сборная Эстонии проведет в субботу, 8 февраля, поздно вечером, когда она встретится с хозяевами турнира, британцами. Они свой стартовый поединок сыграют вечером, 6 февраля, против Румынии.