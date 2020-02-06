Чт, 6.02.2020
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Сборная Эстонии по хоккею проиграла венграм в отборе на Олимпиаду-2022

Balti jäähoki karikaturniir Eesti vs Rumeenia Tondiraba jäähallis.

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Сборная Эстонии с поражения начала выступление в отборочном олимпийском турнире, который стартовал в английском Ноттингеме, передает Rus.Err.ee.

В первом поединке выступающие не в оптимальном составе эстонцы уступили более высокой по рейтингу сборной Венгрии со счетом 1:4. У сине-черно-белой команды отличился Кирилл Лодейкин.

Следующую игру сборная Эстонии проведет в субботу, 8 февраля, поздно вечером, когда она встретится с хозяевами турнира, британцами. Они свой стартовый поединок сыграют вечером, 6 февраля, против Румынии.

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