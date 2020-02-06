Чт, 6.02.2020
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  • Служебные собаки из Эстонии и соседних стран потренировались в поиске взрывчатки

Галерея ⟩ Служебные собаки из Эстонии и соседних стран потренировались в поиске взрывчатки

В понедельник началась организованная военной полицией  четырехдневная Международная неделя дрессировки полицейских собак, в ходе которой кинологи и их четвероногие напарники практиковались в обнаружении различных взрывчатых веществ и делились знаниями и навыками, необходимыми для работы, сообщает портал Lemmik.

В течение четырех дней участники мероприятия могли практиковаться в обысках в различных средах Сил обороны, таких на борту корабля Tasuja, на складах логистики и наземных транспортных средствах, где собаки должны были найти скрытую взрывчатку. У них также была возможность обыскать железнодорожное депо Elron», - рассказал сержант военной полиции Эрлих Вахтер.

Сержант Вахтер заверил, что все собаки и их проводники отлично справляются со своей задачей и чрезвычайно благодарны за предоставленную военной полицией возможность.

На тренинговой неделе присутствовали собачьи руководители финской и латвийской военной полиции, пограничной службы Литвы и центра по разминированию Эстонской службы спасения. Некоторые из них также неоднократно участвовали в зарубежных миссиях.

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