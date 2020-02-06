Галерея ⟩ Служебные собаки из Эстонии и соседних стран потренировались в поиске взрывчатки

В течение четырех дней участники мероприятия могли практиковаться в обысках в различных средах Сил обороны, таких на борту корабля Tasuja, на складах логистики и наземных транспортных средствах, где собаки должны были найти скрытую взрывчатку. У них также была возможность обыскать железнодорожное депо Elron», - рассказал сержант военной полиции Эрлих Вахтер.

Сержант Вахтер заверил, что все собаки и их проводники отлично справляются со своей задачей и чрезвычайно благодарны за предоставленную военной полицией возможность.