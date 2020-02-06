Чт, 6.02.2020
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Возвращение парома Silja Europa на линию Таллинн-Хельсинки откладывается по техническим причинам

Tallink, Silja Europa

ФОТО: Shutterstock

Запланированное возвращение на линию Таллинн-Хельсинки парома Silja Europa судовой компании Tallink Grupр откладывается по техническим причинам, поскольку в ходе плановых работ по обслуживанию выяснилось, что необходимо заказать дополнительные запчасти.

б этом BNS сообщила пресс-служба Tallink, отметив, что первоначально предполагалось выпустить судно на линию 9 февраля, но теперь новым сроком возвращения парома установлено 18 февраля.

В соответствии с принятым в четверг руководством предприятия решением, на это время линию Таллинн-Хельсинки выйдет обслуживать паром Victoria I, в обычное время работающий на линии Таллинн-Стокгольм.

«Мы сейчас контактируем с клиентами, которые бронировали билета на паром Victoria I в промежутке с 9 по 18 февраля, предлагая им либо отменить поездку, либо добраться до Стокгольма альтернативными маршрутами», - сообщила директор по продажам Tallink Grupр Марина Йыги.

Все поездки, бронированные на период с 9 по 18 февраля на судне Silja Europa, переносятся на судно Victoria I, которое с 9 февраля временно выйдет на линию Таллинн-Хельсинки.

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