Возвращение парома Silja Europa на линию Таллинн-Хельсинки откладывается по техническим причинам

б этом BNS сообщила пресс-служба Tallink, отметив, что первоначально предполагалось выпустить судно на линию 9 февраля, но теперь новым сроком возвращения парома установлено 18 февраля.

В соответствии с принятым в четверг руководством предприятия решением, на это время линию Таллинн-Хельсинки выйдет обслуживать паром Victoria I, в обычное время работающий на линии Таллинн-Стокгольм.

«Мы сейчас контактируем с клиентами, которые бронировали билета на паром Victoria I в промежутке с 9 по 18 февраля, предлагая им либо отменить поездку, либо добраться до Стокгольма альтернативными маршрутами», - сообщила директор по продажам Tallink Grupр Марина Йыги.