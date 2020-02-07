Дмитрий Теперик: электронные визы не несут угрозы обычным гражданам

— А свобода бизнеса существует? Или работать можно только с оглядкой на политиков и спецслужбы?

— Свобода предпринимательства существует как в Эстонии, так и в станах Балтии. Отчасти она есть и в России. Но мы знаем, что в некоторых странах бизнес иногда очень плотно связан с политикой. К сожалению, Россия является таким примером, где политика может оказывать влияние на бизнес и где спецслужбы могут использовать чьи-то финансовые, экономические и бизнес-интересы для вербовки.

— Что вы предлагаете нашим бизнесменам?

— Быть осторожным и осознавать риски. Если не делать ничего противозаконного, спецслужбам будет намного сложнее такого человека завербовать. Как правило, вербуют тех, кто связан либо с контрабандой, либо с не совсем законным бизнесом. На них оказывается давление и они вынуждены идти на уступки.

— Актуальной темой последних дней стала шумиха вокруг ПБК. С чем это связано?

— Сейчас производится следствие против компании, которая ретранслирует часть российских телеканалов, по подозрению в экономическом преступлении. Суть подозрения заключается в том, что крупный российский бизнесмен, который находится в санкционном списке ЕС, мог быть выгодоприобретателем, получающим финансовую выгоду с помощью компании, зарегистрированной в Латвии. Расследование ведется именно в отношении этой компании, что само по себе никак не связано с информированием населения и журналистикой.

— То есть, претензий к содержанию новостей и к журналистам пока нет?

— Надеюсь, что их и не будет, поскольку в данном случае мы говорим о свободе слова.

Нет никаких законных оснований вводить цензуру по отношению к какому-либо каналу.

— ПБК не окажется следующим после «Спутника»?

— На данном основании — нет. Если будет доказано, что латвийская фирма занималась противозаконной экономической деятельностью, выгодоприобретателем от которой является человек из санкционного списка, то против нее тоже будут введены санкции. В таком случае ПБК придется найти другую компанию, которая возьмет на себя функцию ретрансляции телеканалов. Обыски к конторах Таллинна и Риги были произведены для того, чтобы собрать доказательную базу.

Если выгодоприобретателем является человек из санкционного списка, это трактуется как экономическое преступление. Он не имеет права получать какую-либо выгоду от предприятий, зарегистрированных в ЕС.

— Может ли дело дойти до запрета российских телеканалов в Эстонии?

— Это было бы очень глупым решением. У Эстонии нет законных оснований запрещать телеканалы той или другой страны или вещателя. Для этого должен быть изменен Закон о средствах массовой информации.

Наша страна должна оставаться правовой и без каких-либо оснований ничего запрещаться здесь не будет.

— Параллели со «Спутником» исключены?

— На данном этапе исключены. Если говорить про «Спутник», то считаю, что реакция была чрезмерной.

Там были подозрения в том числе в отношении выгодоприобретателя, но они были менее очевидны, чем в случае зарегистрированной в Латвии компании.

— Тем не менее, обратный ход делу «Спутника» дать невозможно?

— Думаю, что обратный ход дать невозможно. Но, полагаю, что из-за всей этой шумихи интерес к «Спутнику» со стороны читателей и зрителей возрос. Желающие могут следить за информацией через интернет.

Классические методы запрета телеканалов абсолютно не работают в 21 веке. Государству нужно понимать, почему на подобные предложения существует спрос. Я лично категорически против любых запретов в сфере медиа и коммуникаций.

— При этом более 30 русскоязычных журналистов остались без работы…

— Тут вопрос больше в том, почему они согласились сотрудничать с компанией, зная о том, что конечным выгодоприобретателем может быть господин Киселев, внесенный в санкционные списки. Оценки рисков никто не отменял.

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