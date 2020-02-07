Студия Postimees: электронные визы в Россию – бесплатно, но опасно?
Что стоит за утверждением о том, что бесплатные российские электронные визы представляют угрозу безопасности?
Тему прокомментирует в студии Rus.Postimees исполнительный директор Международного центра оборонных исследований Дмитрий Теперик. Смотрите интервью в прямом эфире в 11:00!
- Чем обоснованы подобные опасения?
- Известно, что только за первый месяц после открытия границы для путешествующих в Санкт-Петербург электронными визами воспользовались более 30 тысяч иностранцев. Они все – в зоне риска?
- Почему бы странам ЕС не пойти на ответный эксперимент с электронными визами и, тем самым, нивелировать проблему опасности?
- С 1 января более 30 стран Европы летают в Пулково в режиме открытого неба. Должны ли они учитывать политические угрозы?
- С чем связана шумиха вокруг ПБК? Может ли дело дойти до запрета российских телеканалов в Эстонии?