(De)Rail Baltica: почему балтийский скоростной поезд сходит с рельсов?

В чем проблема? Литва инвестировала 364,5 млн евро, чтобы построить железную дорогу из Каунаса до границы Польши, однако на ней скоростные поезда не могут развить необходимую скорость 234 км/ч. Изначально Литва планировала строить рельсы, по которым можно будет ехать со скоростью до 250 км/ч, но, как пояснили Литовские железные дороги, процесс экспроприации земли проходил слишком медленно. Поэтому было принято решение менять строительный проект и строить рельсы на уже существующих железнодорожных путях. На данный момент максимальная скорость на линии - 120 км/ч. Во многих местах она уменьшается до 80 км/ч. Вторая проблема - это исторический железнодорожный туннель на дороге Каунас - Вильнюс. На ней нет места для двух железнодорожных путей, но как исторический памятник его [туннель] нельзя перестроить. Поэтому Литва выбрала другое решение - разместила более узкие "европейские" рельсы посередине "советских".

Есть два способа решения проблемы. Первый - еще раз перестроить существующие. Второй - строить новые параллельные рельсы. Оба варианта требуют больших денег, поэтому Литва находится в замешательстве. "Первоначальная оценка показывает, что стоимость обоих вариантов составляет от 600 до 700 миллионов евро", - отмечается в письменном заявлении Литовских железных дорог Re:Baltica.

По оценкам Re:Baltica, это почти вдвое превышает стоимость восстановления существующего соединения с Польшей и увеличивает стоимость литовской части как минимум на 24 процента.

"Время идет. Это один из важнейших вопросов. Чем дольше принимается решение, тем больше это влияет на весь проект", - сказал Re:Baltica директор Департамента экономического аудита Государственного контроля Литвы Юлюс Лукошюс (Julius Lukošius). Он указывает, что технически невозможно удвоить скорость поезда на существующем пути.

В направлении Вильнюса от Каунаса находится охраняемый памятник - туннель, рядом с которым нельзя построить две железнодорожные дороги. Одна линия не соответствует стандартам RB. ФОТО: Lietuvas Dzelzceļš

Статус: поезд опаздывает

Задержка сроков является одной из проблем, недавно отмеченных аудиторами стран Балтии в совместном отчете. В нем говорится, что некоторые мероприятия были отложены в среднем на 571 день, или 1,5 года.

Пустая трата денег Для разработки строительного плана RB Rail наняла немецкую компанию ETC Transport Cosultants. Консультанты рекомендовали странам Балтии создать совместное предприятие, которое торговало бы билетами и т. д. Литва возразила, сказав, что хочет сама управлять своей частью железнодорожных линий, и указала, что отчет объемом в 500 страниц недостаточно детализирован. Расходы на это исследование составили примерно 500 000 евро до уплаты налогов. Никто не знает, были ли учтены его выводы. В свою очередь, испанская компания Ardanuy Ingenieria была привлечена для решения проблемы железнодорожной дороги из Каунаса в Польшу. Результаты оценки показали, что необходимо перестроить имеющуюся или построить новую. Литва решила не учитывать выводы данного исследования, которое обошлось в 240 000 евро до уплаты налогов.