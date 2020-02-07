У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер: есть выжившие

Финское издание Ilta-Sanomat пишет, что в спасательной операции принимали участие как финские, так и эстонские спасательные группы, были привлечены и вертолеты.

Финский вертолет с парамедиками доставил двоих пострадавших членов экипажа в больницу в Хельсинки, а вертолет эстонского авиаподразделения доставил пятерых членов экипажа на осмотр в PERH», - сказала Марге Кохтла из Департамента полиции и погранохраны.

«В четверг в 23.40 российский рыболовный траулер передал сигнал бедствия в 15 милях к северу от полуострова Юминда, на борту семь человек. С корабля по радио передали сигнал бедствия и координаты. В Центре наблюдения за морем выяснили, что речь идет о неполадке в рулевом управлении, два отсека корабля уже затоплены. Судно легло в дрейф и через некоторое время пропало электричество», - передает Департамент полиции и погранохраны ERR.

Первыми на место бедствия, по данным полиции, прибыл танкер под флагом Либерии, чья команда приняла терпящий бедствие экипаж со спасательного плота на борт, двое были ранены. Известно, что все члены экипажа являются гражданами РФ.