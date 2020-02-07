Кубок Испании принес две громких сенсации

"Реал" проиграл дома "Реал Сосьедаду" 3:4. Матч сложился для "Реала" катастрофически - к 56-й минуте хозяева проигрывали 0:3, а после того как Марсело на 59-й минуте сократил разрыв в счете, "Сосьедад" сумел забить четвертый гол. Все, что удалось сделать "Реалу" - сократить разрыв до минимума к 90-й минуте.

Предпоследняя из четырех добавленных минут стала роковой для "Барселоны": Уильямс переиграл в воздухе Бускетса и замкнул головой передачу с фланга. Баски выиграли 1:0 и сыграют в полуфинале, в котором впервые за 17 лет не примут участие ни "Реал", ни "Барселона", ни мадридский "Атлетико", покинувший турнир на стадии 1/16 финала.