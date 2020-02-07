Партия «Ээсти 200» на политическом ринге: Упал? Отжался – встал!

Конечно, в политике всё далеко не так просто, как в обыденной жизни. Кто, у кого, сколько и что именно берёт? И как/когда/кому отдавать? Однозначных ответов в описываемой ситуации вы не дождетесь. Да и в других коллизиях политического обихода – тоже.

К примеру, вы думаете, что центристы не выполнили своего предвыборного обещания повысить пенсии на сто евро? А вот и ошибаетесь. Лидер ЦПЭ и наш премьер-министр Юри Ратас ещё в октябре, участвуя в открытых дебатах со своим главным конкурентом – председателем Партии реформ Каей Каллас в прямом эфире передачи «Первая студия» на ETV, объяснил такую ошибочность. Оказывается, предстоящая 1 апреля 2020 года индексация пенсий плюс пресловутые семь евро, что даёт в сумме примерно 45 евро, – это и есть предвыборное обещание центристов о повышении пенсий на 100 евро сразу.

Получается, что, вопреки очевидности, сорок пять равно ста. И ведь как убедительно доказано! А вы тут со своими «кто у кого и сколько»…

Реформисты, впрочем, тоже хороши. Нет бы, пару раз выступить с инициативой вотума недоверия коалиционным политикам (благо, поводов те дают – хоть отбавляй), а потом придумать что-нибудь посвежее, так ведь нет, понравилось ходить по одним и тем же граблям. И ведь понятно же, что при существующем раскладе в парламенте никакой вотум со стороны оппозиции не пройдет, но то ли сила инерции увлекает, то ли пример американского сената vs президент Трамп, но ходит цирковая лошадь по одному и тому же кругу, вызывая уже даже не сочувствие, а жалость…

Но это нам так кажется, а Партии реформ, совсем наоборот, представляется, что они вот-вот сметут вражеские фигуры с доски и поставят на их место свои. Тоже какая-то особая математика.

Похоже, что сейчас «Ээсти 200» отнимает голоса именно у центристов и реформистов, поскольку и у тех, и у других рейтинги падают. И если у первых – в пределах статистической погрешности, что пока выражается в синусоиде, колеблющейся вокруг среднего, достаточно стабильного, показателя в районе 23 процентов, то «белки» только с начала текущего года потеряли примерно три процента или почти каждого десятого из своих сторонников.

Вот эти голоса и берут себе «двухсотые». И, надеюсь, не относятся к этому процессу как к получению кредита, а присваивают прочно. По выражению классиков – всерьёз и надолго…

Авось само рассосется?

Собственно (повторимся), пока речь идет лишь о намерениях. Но на предстоящем пути бессчетное множество неожиданностей, и никто не даст страховку, что все они обязательно будут приятными. После одной, но очень болезненной, ошибки дальнейшие действия следует просчитывать особенно тщательно. Не впадая, впрочем, в излишнюю боязливость.

Однако настораживает, что в большинстве своих выступлений председатель партии Кристина Каллас (а кроме неё, по сути, больше никто из руководства «Ээсти 200» на публике не светится) основной упор делает на вопросах образования, причем главным образом – языкового. Тогда как в рядах организации состоят (а это под шесть сотен человек), как тоже не раз звучало, люди дела – бизнесмены, топ-менеджеры, ученые…

Я не хочу сказать, что образование – это не дело. Просто хорошо бы знать и ту экономическую, социальную и идеологическую программу, по которой будет строиться дальнейшая политика новой партии. И новой не просто по факту официальной регистрации, а по сути. Хочется услышать, что думают на этот счет остальные соратники Кристины Каллас. И не в общих чертах и общими словами, а в деталях.

Про ту же пенсионную реформу, скажем. И не в форме критики шагов нынешнего правительства, а конструктивно. Или о существующей налоговой системе: она уже совершенна?

…До ближайших выборов – муниципальных – остается еще полтора года. Кажется, много. Но, во-первых, эти восемнадцать месяцев промелькнут – не успеешь оглянуться. А во-вторых, пора отказываться от обычая, при котором собак начинают кормить только когда уже пора ехать на охоту. Или креститься лишь при звуках грома. Есть время подумать – не спеша, основательно и не надеясь на «авось»: кому вручить свои голоса.