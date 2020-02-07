Это потрясающе! ⟩ Современная роскошная усадьба в Лохусалу ищет нового хозяина
Если не знать, где находится эта вилла, ее легко представить на берегу озера Комо или в горах Швейцарии. Честное слово, другой подобной в Эстонии просто нет.
Настоящая современная мыза-усадьба с главным домом площадью 492,2 м2, гостевым домом площадью 165 м2, множеством вспомогательных построек (гаражи, бани, бассейн, котельная и так далее). Всего площадь построек составляет около 1000 м2. До моря - 200 метров. Живописный участок, на котором находится имение, имеет площадь 10469 м².
Дом построен в 2012 году из калиброванного бруса финской строительной фирмой Honka, известной высоким качеством своей работы. В просторных комнатах созданы удивительные интерьеры. В огромной кухне-столовой стоит роскошная итальянская мебель. Все содержится в идеальном порядке, системы водоснабжения, отопления (в том числе, солнечные панели), электричества и видеоохрана обслуживается только специалистами.
Вилла продается за 2 800 000 евро! Как сказал нашему порталу маклер, занимающийся продажей этой недвижимости, собственники с пониманием отнесутся к вашим предложением по цене. Подробности и остальные фотографии находятся на странице портала недвижимости KV.EE.