Это потрясающе! ⟩ Современная роскошная усадьба в Лохусалу ищет нового хозяина

Настоящая современная мыза-усадьба с главным домом площадью 492,2 м2, гостевым домом площадью 165 м2, множеством вспомогательных построек (гаражи, бани, бассейн, котельная и так далее). Всего площадь построек составляет около 1000 м2. До моря - 200 метров. Живописный участок, на котором находится имение, имеет площадь 10469 м².

Фото: kv.ee ФОТО: www.kv.ee

Дом построен в 2012 году из калиброванного бруса финской строительной фирмой Honka, известной высоким качеством своей работы. В просторных комнатах созданы удивительные интерьеры. В огромной кухне-столовой стоит роскошная итальянская мебель. Все содержится в идеальном порядке, системы водоснабжения, отопления (в том числе, солнечные панели), электричества и видеоохрана обслуживается только специалистами.

Фото: kv.ee ФОТО: www.kv.ee