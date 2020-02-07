Языковая инспекция начала контрнаступление на Bolt и Wolt

Языковая инспекция все сильнее оказывает давление на лиц, принимающих решения, чтобы те в срочном порядке обновили законы для защиты эстонского языка и распространили требование владения языком на арендную рабочую силу, пишет Postimees.
Например, в Эстонии по сути не применяется требование знания эстонского языка для водителей такси и работников каршеринга. С точки зрения языковых навыков в поле зрения инспекции находятся продуктовые курьеры, продавцы и водители автобусов - то есть почти все области, где растет число трудовых мигрантов.
Генеральный директор языковой инспекции Ильмар Томуск признает сложившуюся ситуацию, добавляя, что проблемы начинаются с вопроса о том, кто отвечает за выполнение языковых требований.
На первый взгляд все понятно. Закон о языке и Закон о защите потребителей прямо и недвусмысленно указывают на то, что потребители имеют право на информацию и обслуживание на эстонском языке. Поэтому работники, которые имеют непосредственное отношение к клиенту, должны в достаточной степени владеть эстонским языком для выполнения своих обязанностей. Для курьеров это, в соответствии с законом, уровень A2 - самый низкий уровень, необходимый на нашем рынке труда, в то время как для таксистов и продавцов - B1.
Требования к арендной рабочей силе
Не менее ясным является положение в правительственном постановлении о требованиях к языку, где говорится, что работодатели обеспечивают, чтобы работники, которые должны говорить на эстонском языке, умели говорить на нем.
«Однако в последние несколько лет на рынке труда появилось большое количество компаний по найму рабочей силы, которые сдают своих сотрудников в аренду отелям, ресторанам и сетевым магазинам. Работодателем арендного работника является компания по найму рабочей силы, которая может быть иностранной компанией. Мы не можем привлечь иностранную компанию к ответственности за то, что происходит с ее сотрудником в Эстонии», - пояснил Томуск.
Отсюда и меры противодействия. Языковая инспекция предложила Министерству образования и науки дополнить это правительственное постановление требованием о том, чтобы тот же работодатель, который отвечает за знание эстонского языка у обслуживающего персонала, находящегося у него на зарплате, также отвечал за знание эстонского языка арендуемыми работниками, выполняющими ту же работу, что и собственный персонал.
«Клиент не обязан знать, обслуживает ли его наемный работник или сотрудник, купленный в компании по аренде рабочей силы - он должен получать одинаковое обслуживание на эстонском языке в обоих случаях", - считает гендиректор Языковой иснпекции.
Игра в кошки-мышки
Почти та же история - с водителями такси, работающими через мобильные приложения. Как уже говорилось, Закон о языке предусматривает, что водитель такси должен владеть эстонским языком на уровне B1. По словам Томуска, к сожалению, требование о языке для водителей такси в Законе об общественном транспорте было отменено в 2016 году, что означает, что водитель может начать оказывать услуги такси, не зная эстонского языка. Языковые навыки обсуждаются только тогда, когда клиент жалуется.
Но самое странное, что, например, по словам компании Bolt, они вообще предоставляют не услуги такси, а услуги информационного общества. «Но заказчику не нужно знать, будет ли это обычное такси, которое также можно заказать через приложение, или так называемая услуга инфообщества службы такси. Если такси выглядит как такси и работает как такси, и у него есть водитель, который похож на водителя такси и выполняет работу водителя такси, он должен быть в состоянии обеспечить надлежащее обслуживание клиентов, независимо от того, как его кто-то называет в соответствии с текущим развитием инфотехнологии», - сказал Томуск.
В дорожном движении языковые навыки особенно важны, потому что водитель должен быть в состоянии прочитать временные средства управления трафиком, звать на помощь в случае аварии, решать проблемы, которые не могут быть решены с помощью приложения. Поэтому Языковая инспекция считает, что языковые требования для водителей такси также должны быть возвращены в Закон об общественном транспорте, и ответственность за выполнение квалификационного требования оператора такси должны нести оператор такси или платформа, через которую работают водители, а также сам водитель.
"К сожалению, сейчас ответственность лежит на клиенте, потому что в случае не владеющего языком таксиста именно клиент должен искать выход из ситуации. Это неправильно", - говорит глава Языковой инспекции.
Предприятия возражают
Глава отдела по связям с правительствами стран Балтии и Скандинавии компании Bolt Сандра Сярав, комментируя предложения Языковой инспекции, сказала, что c их приложением все в порядке. «Что касается нынешней ситуации, то в соответствии с Законом о языке и Законом о защите потребителей, потребитель имеет право на обслуживание на эстонском языке, если он не согласен с обслуживанием на каком-либо другом языке. Предлагаемая Bolt услуга представляет собой приложение, с помощью которого вы можете заказать услугу платформы таксоизвоза. Приложение можно использовать для заказа услуги такси на эстонском языке», - сказала она.
Служба поддержки Bolt и другие услуги такси также доступны через приложение на эстонском языке. «По сути в общении с водителем нет необходимости, потому что всю информацию можно найти в умном приложении. Так, например, на нашей платформе ездят и глухие таксисты, и это абсолютно не является проблемой для наших клиентов», - отметила Сярав.
Представитель Bolt сказала, что среди водителей, использующих их приложение, много людей, говорящих на иностранных языках, которы используют это приложение, чтобы зарабатывать постоянный или дополнительный доход. Это касается как иностранных студентов, так и, например, зарубежных экспертов.
«Как эстонская компания мы всячески поддерживаем изучение эстонского языка всеми людьми, живущими в Эстонии, включая водителей и курьеров Bolt, Wolt и других компаний. Мы знаем, что при изучении языка важнее всего практика. Для иностранных студентов, у которых обычный день проходит между общежитием и лекционным залом, это разумный способ развязать язык, тренируясь с людьми, которые хотят поговорить в машине», - добавила Сярав.
Министерство думает
Руководитель языкового отдела Министерства образования и науки Пирет Кяртнер сказала Postimees, что она проанализировала предложения Языковой инспекции и проконсультировалась с другими министерствами и представителями работодателей.
«Мы рассматриваем возможность внесения поправок в постановление, например, чтобы уточнить список должностей, так как появились некоторые новые должности, а другие исчезли. Мы также сравниваем требования положения о языковых требованиях с требованиями профессиональных стандартов», - сказала она.
Тем не менее, поправка к закону все еще обсуждается. «Изменение Закона о языке требует согласия многих сторон и более широкого публичного обсуждения», - сказала Кяртнер.