Языковая инспекция начала контрнаступление на Bolt и Wolt

Например, в Эстонии по сути не применяется требование знания эстонского языка для водителей такси и работников каршеринга. С точки зрения языковых навыков в поле зрения инспекции находятся продуктовые курьеры, продавцы и водители автобусов - то есть почти все области, где растет число трудовых мигрантов.

Генеральный директор языковой инспекции Ильмар Томуск признает сложившуюся ситуацию, добавляя, что проблемы начинаются с вопроса о том, кто отвечает за выполнение языковых требований.

На первый взгляд все понятно. Закон о языке и Закон о защите потребителей прямо и недвусмысленно указывают на то, что потребители имеют право на информацию и обслуживание на эстонском языке. Поэтому работники, которые имеют непосредственное отношение к клиенту, должны в достаточной степени владеть эстонским языком для выполнения своих обязанностей. Для курьеров это, в соответствии с законом, уровень A2 - самый низкий уровень, необходимый на нашем рынке труда, в то время как для таксистов и продавцов - B1.

Требования к арендной рабочей силе

Не менее ясным является положение в правительственном постановлении о требованиях к языку, где говорится, что работодатели обеспечивают, чтобы работники, которые должны говорить на эстонском языке, умели говорить на нем.

«Однако в последние несколько лет на рынке труда появилось большое количество компаний по найму рабочей силы, которые сдают своих сотрудников в аренду отелям, ресторанам и сетевым магазинам. Работодателем арендного работника является компания по найму рабочей силы, которая может быть иностранной компанией. Мы не можем привлечь иностранную компанию к ответственности за то, что происходит с ее сотрудником в Эстонии», - пояснил Томуск.

Отсюда и меры противодействия. Языковая инспекция предложила Министерству образования и науки дополнить это правительственное постановление требованием о том, чтобы тот же работодатель, который отвечает за знание эстонского языка у обслуживающего персонала, находящегося у него на зарплате, также отвечал за знание эстонского языка арендуемыми работниками, выполняющими ту же работу, что и собственный персонал.

«Клиент не обязан знать, обслуживает ли его наемный работник или сотрудник, купленный в компании по аренде рабочей силы - он должен получать одинаковое обслуживание на эстонском языке в обоих случаях", - считает гендиректор Языковой иснпекции.

Игра в кошки-мышки

Почти та же история - с водителями такси, работающими через мобильные приложения. Как уже говорилось, Закон о языке предусматривает, что водитель такси должен владеть эстонским языком на уровне B1. По словам Томуска, к сожалению, требование о языке для водителей такси в Законе об общественном транспорте было отменено в 2016 году, что означает, что водитель может начать оказывать услуги такси, не зная эстонского языка. Языковые навыки обсуждаются только тогда, когда клиент жалуется.