Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"

Этот сценарий уже был реализован в случае с "Русалом" миллиардера Олега Дерипаски, когда помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против "Русала" полностью так и не вступили в силу, рост цен на алюминий достигал 20%, передает Newsru.com.

Хотя в отношении Венесуэлы действуют жесткие американские санкции, режим президента Николаса Мадуро продолжает извлекать прибыль из торговли нефтью. На сырую нефть приходится 95% венесуэльского экспорта.

В прошлом году прямые продажи венесуэльской нефти упали до 34-летнего минимума из-за американских санкций, хотя до этого момента США были крупнейшим торговым партнером Каракаса. Зато Россия после введения санкций в отношении Венесуэлы стала вторым по величине импортером нефти в США. По данным американских властей, в октябре 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты вырос до 20,9 млн баррелей, что стало максимумом с ноября 2011 года.

"Роснефть" также стала основным перевозчиком венесуэльской нефти, которая поступает преимущественно на НПЗ в Индии и Китае, утверждает Bloomberg. "Роснефть" также ссудила венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA 6,5 млрд долларов.

Кроме того, в обмен на сырую нефть "Роснефть" поставляет в Венесуэлу бензин и дизельное топливо. Дешевые энергоносители помогают Мадуро удержать власть в стране, страдающей от инфляции, нехватки продовольствия и повсеместного гуманитарного кризиса. Бензин настолько дешев, что венесуэльцы могут заполнить топливный бак, заплатив менее 1 доллара.

Возможность ввода американских санкций против "Роснефти" прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику. "Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь", - сказал он. Слова Лаврова приводит ТАСС.

"Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, то это ваше суверенное право, - добавил министр Лавров. - Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле или по любой другой международной проблеме".

Напомним, в доктрине пятого президента США Джеймса Монро, обнародованной в 1823 году, был сформулирован принцип внешней политики США. Вашингтон отказался от вмешательства в дела европейских государств, но предупредил, что попытки их вмешательства в дела бывших колоний в Америке будет расцениваться как нарушение жизненных интересов США.