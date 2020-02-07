Bloomberg узнало, что США опасаются вводить санкции против "Роснефти"

США изучают возможность введения санкций в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что такой шаг спровоцирует хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Этот сценарий уже был реализован в случае с "Русалом" миллиардера Олега Дерипаски, когда помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против "Русала" полностью так и не вступили в силу, рост цен на алюминий достигал 20%, передает Newsru.com.
Хотя в отношении Венесуэлы действуют жесткие американские санкции, режим президента Николаса Мадуро продолжает извлекать прибыль из торговли нефтью. На сырую нефть приходится 95% венесуэльского экспорта.
В прошлом году прямые продажи венесуэльской нефти упали до 34-летнего минимума из-за американских санкций, хотя до этого момента США были крупнейшим торговым партнером Каракаса. Зато Россия после введения санкций в отношении Венесуэлы стала вторым по величине импортером нефти в США. По данным американских властей, в октябре 2019 года экспорт нефти и нефтепродуктов в Соединенные Штаты вырос до 20,9 млн баррелей, что стало максимумом с ноября 2011 года.
"Роснефть" также стала основным перевозчиком венесуэльской нефти, которая поступает преимущественно на НПЗ в Индии и Китае, утверждает Bloomberg. "Роснефть" также ссудила венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA 6,5 млрд долларов.
Кроме того, в обмен на сырую нефть "Роснефть" поставляет в Венесуэлу бензин и дизельное топливо. Дешевые энергоносители помогают Мадуро удержать власть в стране, страдающей от инфляции, нехватки продовольствия и повсеместного гуманитарного кризиса. Бензин настолько дешев, что венесуэльцы могут заполнить топливный бак, заплатив менее 1 доллара.
Возможность ввода американских санкций против "Роснефти" прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мексику. "Я слышал очередные угрозы из Вашингтона - наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли. Привыкли и к тому, что, не стесняясь, американские официальные лица заявляют: "Да, Вашингтон привержен доктрине Монро. И доктрина Монро должна претворяться в жизнь", - сказал он. Слова Лаврова приводит ТАСС.
"Если латиноамериканские страны чувствуют себя комфортно при такой опеке, то это ваше суверенное право, - добавил министр Лавров. - Я считаю, что это оскорбительно для всех стран Латинской Америки, какую бы позицию они не занимали по Венесуэле или по любой другой международной проблеме".
Напомним, в доктрине пятого президента США Джеймса Монро, обнародованной в 1823 году, был сформулирован принцип внешней политики США. Вашингтон отказался от вмешательства в дела европейских государств, но предупредил, что попытки их вмешательства в дела бывших колоний в Америке будет расцениваться как нарушение жизненных интересов США.
Ситуация в Венесуэле, переживающей тяжелейший экономический кризис, обострилась после того, как в январе 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.
В сентябре 2019 года спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. В дальнейшем Абрамс, как и другие американские официальные лица, повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики, передает "Интерфакс".
На этой неделе, после того, как президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.
"Мы намерены в ближайшие недели очень внимательно рассмотреть этот вопрос... Вероятно, США в недалеком будущем примут меры по этой проблеме", - сказал О'Брайан.
"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями. Любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны, компания оставляет за собой право защищаться, заявляла компания.
"Угрозы введения санкций в отношении компании или ее структурных подразделений и одновременное наличие ряда генеральных лицензий, позволяющих американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с PDVSA, в том числе в рамках существующих задолженностей или в рамках совместных предприятий, можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти", - отмечала "Роснефть".
В ноябрьской презентации "Роснефти" говорилось, что в третьем квартале венесуэльская PDVSA снизила долг перед компанией до 800 млн долларов. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы составляла 2,3 млрд долларов, на конец первого квартала 2019 года - 1,8 млрд долларов, на конец второго квартала - 1,1 млрд долларов.