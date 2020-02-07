Читатель Rus.Postimees: хочу поблагодарить тех, кто на Балтийском вокзале спас жизнь моей жене

Быстрые действия скорой помощи и содействие со стороны рядовых граждан помогли избежать худшего развития событий для пассажирки, которой стало плохо в общественном транспорте Таллинна.
Как сообщил Rus.Postimees читатель, 6 февраля он вместе со своей супругой ехал в троллейбусе 4-го маршрута на Балтийский вокзал.
"При подъезде к вокзалу жене стало плохо, она потеряла сознание. Одна пассажирка, эстонка, помогла привести ее в чувство. Она посоветовала обратиться в аптеку при Балтийском вокзале, но там нам не смогли оказать помощь. Тогда мы пошли в здание вокзала в надежде найти пункт первой помощи. Я обратился в кассу междугородних перевозок. Одна кассирша помогла уложить жену, вызвать скорую, общалась с ними на эстонском по телефону, сама встретила скорую помощь. Скорая прибыла за четыре минуты", - сообщил он.
"Хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог мне в трудную минуту: пассажирке в троллейбусе, бригаде скорой помощи и особая благодарность кассирше из междугородних касс, которая работала в это время. Имя ее я не знаю, но буду помнить ее всегда", - написал в редакцию Виталий.