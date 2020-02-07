Читатель Rus.Postimees: хочу поблагодарить тех, кто на Балтийском вокзале спас жизнь моей жене

Как сообщил Rus.Postimees читатель, 6 февраля он вместе со своей супругой ехал в троллейбусе 4-го маршрута на Балтийский вокзал.

"При подъезде к вокзалу жене стало плохо, она потеряла сознание. Одна пассажирка, эстонка, помогла привести ее в чувство. Она посоветовала обратиться в аптеку при Балтийском вокзале, но там нам не смогли оказать помощь. Тогда мы пошли в здание вокзала в надежде найти пункт первой помощи. Я обратился в кассу междугородних перевозок. Одна кассирша помогла уложить жену, вызвать скорую, общалась с ними на эстонском по телефону, сама встретила скорую помощь. Скорая прибыла за четыре минуты", - сообщил он.