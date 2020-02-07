Пт, 7.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски

В программном обеспечении самолета Boeing 737 Max обнаружена новая ошибка

Boeing 737 MAX.

ФОТО: LINDSEY WASSON/REUTERS

Источник сообщает, что компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнера Boeing 737 Max, но заверила, что устранение этого недостатка не помешает вернуть самолет в эксплуатацию в середине 2020 года.

Авиастроитель выявил проблему во время летных испытаний в прошлом месяце и уже уведомил о ней регулирующий орган, пишет Ixbt.com. По словам компании, из-за изменений в работе компьютеров, используемых для управления полетом самолета, индикатор того, что система триммера стабилизатора не работает, включался, когда для этого не было оснований.

«Мы внесем изменения в программное обеспечение 737 Max, чтобы этот индикатор светился только по назначению, до возобновления эксплуатации», — пообещал производитель.

Полеты Boeing 737 Max были прекращены 13 марта прошлого года из-за двух фатальных аварий, в результате которых погибли 346 человек.

Согласно планам компании, самолеты Boeing 737 Max должны быть снова введены в эксплуатацию к середине 2020 года.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ