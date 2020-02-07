В программном обеспечении самолета Boeing 737 Max обнаружена новая ошибка

Источник сообщает, что компания Boeing обнаружила новую проблему с программным обеспечением авиалайнера Boeing 737 Max, но заверила, что устранение этого недостатка не помешает вернуть самолет в эксплуатацию в середине 2020 года.
Авиастроитель выявил проблему во время летных испытаний в прошлом месяце и уже уведомил о ней регулирующий орган, пишет Ixbt.com. По словам компании, из-за изменений в работе компьютеров, используемых для управления полетом самолета, индикатор того, что система триммера стабилизатора не работает, включался, когда для этого не было оснований.
«Мы внесем изменения в программное обеспечение 737 Max, чтобы этот индикатор светился только по назначению, до возобновления эксплуатации», — пообещал производитель.
Полеты Boeing 737 Max были прекращены 13 марта прошлого года из-за двух фатальных аварий, в результате которых погибли 346 человек.
Согласно планам компании, самолеты Boeing 737 Max должны быть снова введены в эксплуатацию к середине 2020 года.