В программном обеспечении самолета Boeing 737 Max обнаружена новая ошибка

Авиастроитель выявил проблему во время летных испытаний в прошлом месяце и уже уведомил о ней регулирующий орган, пишет Ixbt.com. По словам компании, из-за изменений в работе компьютеров, используемых для управления полетом самолета, индикатор того, что система триммера стабилизатора не работает, включался, когда для этого не было оснований.