Пт, 7.02.2020
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  • Груженный бревнами лесовоз вылетел с дороги и завалился на бок

Галерея и видео ⟩ Груженный бревнами лесовоз вылетел с дороги и завалился на бок

В четверг, 6 февраля, в 14.00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярнумаа, пишет Postimees.

Инцидент имел место на дороге, ведущей от Пярну-Яагупи до Кергу. На изгибе дороги груженный бревнами лесовоз вылетел в кювет и завалился на бок. По словам водителя, сначала с дороги съехал прицеп, который в свою очередь потянул за собой и тягач. Некоторые участки дороги были скользкими.

Водитель был пристегнут ремнем безопасности, поэтому отделался незначительными ушибами. Врачебная помощь ему не потребовалась.

В аварию попал практически новый лесовоз, который успел проехать около 4500 км. На грузовике были установлены новые ламельные шины.

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