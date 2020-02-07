Галерея и видео ⟩ Груженный бревнами лесовоз вылетел с дороги и завалился на бок

В четверг, 6 февраля, в 14.00 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Пярнумаа, пишет Postimees.
Инцидент имел место на дороге, ведущей от Пярну-Яагупи до Кергу. На изгибе дороги груженный бревнами лесовоз вылетел в кювет и завалился на бок. По словам водителя, сначала с дороги съехал прицеп, который в свою очередь потянул за собой и тягач. Некоторые участки дороги были скользкими.
Водитель был пристегнут ремнем безопасности, поэтому отделался незначительными ушибами. Врачебная помощь ему не потребовалась.
В аварию попал практически новый лесовоз, который успел проехать около 4500 км. На грузовике были установлены новые ламельные шины.