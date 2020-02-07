Галерея и видео ⟩ Груженный бревнами лесовоз вылетел с дороги и завалился на бок

Инцидент имел место на дороге, ведущей от Пярну-Яагупи до Кергу. На изгибе дороги груженный бревнами лесовоз вылетел в кювет и завалился на бок. По словам водителя, сначала с дороги съехал прицеп, который в свою очередь потянул за собой и тягач. Некоторые участки дороги были скользкими.