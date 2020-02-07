В Старый город ищут продавцов мороженого

«Мы выставили на конкурс с предварительными переговорами семь мест в центре Таллинна, предназначенных для продажи мороженого. Места находятся в Старом городе, и через них проходит множество людей. Места для продажи мороженого расположены по адресу Вана-Виру 14, Нунне 3, около улиц Харью и Валли, рядом с собором Александра Невского на Тоомпеа, в парке Канути и на площади Вабадузе. Площадь одного места – 2,5 м2», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.