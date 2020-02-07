В Старый город ищут продавцов мороженого

Управа района Кесклинн объявила конкурс на поиск продавцов мороженого в Старый город. Конкурс продлится до 3 марта.
«Мы выставили на конкурс с предварительными переговорами семь мест в центре Таллинна, предназначенных для продажи мороженого. Места находятся в Старом городе, и через них проходит множество людей. Места для продажи мороженого расположены по адресу Вана-Виру 14, Нунне 3, около улиц Харью и Валли, рядом с собором Александра Невского на Тоомпеа, в парке Канути и на площади Вабадузе. Площадь одного места – 2,5 м2», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Начальная цена аренды 1 м2 составляет 70 евро в месяц. Дополнительную информацию можно получить в рубрике «Официальные сообщения» на странице города, а также по телефону 6457 226 и в кабинете 312 по адресу Нунне, 18. Свои предложения можно направлять в закрытом конверте до 3 марта 11.00 по указанному адресу.