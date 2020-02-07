Суд: эстонский банк помог бизнесмену навредить партнеру

Решение суда еще не вступило в силу, и банк планирует его обжаловать, но уездный суд пришел к выводу, что банк LHV, вопреки добрым традициям, сознательно способствовал деятельности бизнесменов Игоря Пихела и Прийта Пихела и фирмы AS Eferelt Игоря Пихела, целью которой было причинение вреда фирме их делового партнера Валентина Штавбонько Belta.