Пт, 7.02.2020
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Суд: эстонский банк помог бизнесмену навредить партнеру

Банк LHV.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Согласно решению Харьюского уездного суду, банк LHV сознательно помог реализовать аморальный план Игоря Пихела навредить деловому партнеру, пишет Postimees со ссылкой на Äripäev.

Решение суда еще не вступило в силу, и банк планирует его обжаловать, но уездный суд пришел к выводу, что банк LHV, вопреки добрым традициям, сознательно способствовал деятельности бизнесменов Игоря Пихела и Прийта Пихела и фирмы AS Eferelt Игоря Пихела, целью которой было причинение вреда фирме их делового партнера Валентина Штавбонько Belta.

Ранее Äripäev писал, как Игорь Пихела обманул бизнес-партнера Валентину Штавбонько во время работы по развитию совместного проекта по недвижимости на улице Ууслинна в Ласнамяэ.

Подробнее читайте на Äripäev.

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