НХЛ назвала условие, при котором может отпустить игроков на Олимпиаду 2022 года

«Я надеюсь, что конструктивный диалог, который мы вели в то время, в том числе и по вопросу возможного внесения в трудовое соглашение некоторых корректировок, сыграл свою роль в том, что мы продлили срок его действия. Я думаю, что мы провели тот период с большой пользой. Сейчас мы видим свою задачу в том, чтобы продолжить работу в таком же конструктивном ключе. Если нам удастся прийти к общему знаменателю относительно продления трудового соглашения, на что мы очень надеемся, то Кубок мира будет его составной частью.