Продажи Apple Watch превысили продажи всех швейцарских часов

Как уточняет The Verge , сама Apple не раскрывает данные о продажах часов Watch – оценка Strategy Analytics основана на информации от ритейлеров и других производителей. По словам исполнительного директора Strategy Analytics Нила Моустона, обычные часы все еще популярны среди потребителей старшего возраста, но молодая аудитория предпочитает покупать смарт-часы и фитнес-браслеты.

Apple Shipped an Estimated 30.7 Million Apple Watches in 2019, Beating Entire Swiss Watch Industry https://t.co/6VlwdD1uZ4 by @julipuli pic.twitter.com/rZh7OempxP — MacRumors.com (@MacRumors) February 5, 2020

Аналитики также отмечают, что такие швейцарские часовые бренды, как Swatch и Tissot, проигрывают войну смарт-часам. Apple предлагает потребителям более интересный продукт, нацеленный на молодых потребителей. С учетом текущего положения дел на рынке у швейцарский компаний остается мало времени для того, чтобы изменить ситуацию в свою пользу.

Издание MacRumors напоминает, что в 2017 году Apple удалось превзойти швейцарские компании по объему продаж часов в одном из кварталов, но преимущества по итогам года компания из Купертино смогла достичь впервые.