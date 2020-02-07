В Таллинне открывается выставка актера Русского театра Дмитрия Косякова

В пятницу, 14 февраля, в 17:30, в Таллиннском русском музее (Пикк, 29а) состоится торжественное открытие выставки актера Русского театра Эстонии Дмитрия Косякова под названием «ARTист или художник?». Для посетителей экспозиция будет открыта с 15 февраля по 28 июня.
Многим из нас Дмитрий Косяков знаком как талантливый актер Русского театра Эстонии, но на персональной художественной выставке «Дмитрий Косяков: ARTист или художник?» зрителям откроются новые грани его таланта.
В этот раз Косяков выступит в роли художника и поэта — чарующая природа и городские пейзажи, выполненные в близкой к импрессионистской манере, потрясают не в последнюю очередь удивительным балансом между фотографической точностью и художественной условностью.
«Все растет из одного корня. На яблоне сотни яблок, а дерево одно. Я не разделяю проявления своей индивидуальности на актерское, поэтическое и художественное. Я считаю, что все это — единое целое. И я безмерно благодарен Таллиннскому русскому музею за организацию этой выставки и креативный подход», — делится Косяков.
На выставке можно будет прочитать стихи Дмитрия, а особенно понравившиеся забрать с собой на память. Также гостей ожидают творческие встречи с художником, где каждый желающий сможет задать свой вопрос Дмитрию Косякову.
«Работы Дмитрия наполнены яркими красками, светом и добром. На них вы увидите город Таллинн и его окрестности под иным углом, ведь красота кроется во всем, стоит лишь приглядеться. Под стать работам преобразится и выставочный зал — он станет гораздо светлее», — рассказывает куратор выставки и педагог Таллиннского городского музея Юлия Корнеева. «Прекрасным дополнением к картинам станут глубокие и искренние стихотворения Дмитрия. Публичный человек у всех на виду, но мало кто знает, что происходит у него в душе. Выставка поможет нам лучше понять как душу артиста, так и свою собственную».