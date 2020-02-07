В Таллинне открывается выставка актера Русского театра Дмитрия Косякова

Многим из нас Дмитрий Косяков знаком как талантливый актер Русского театра Эстонии, но на персональной художественной выставке «Дмитрий Косяков: ARTист или художник?» зрителям откроются новые грани его таланта.

В этот раз Косяков выступит в роли художника и поэта — чарующая природа и городские пейзажи, выполненные в близкой к импрессионистской манере, потрясают не в последнюю очередь удивительным балансом между фотографической точностью и художественной условностью.

Картина Дмитрия Косякова ФОТО: Дмитрий Косяков

«Все растет из одного корня. На яблоне сотни яблок, а дерево одно. Я не разделяю проявления своей индивидуальности на актерское, поэтическое и художественное. Я считаю, что все это — единое целое. И я безмерно благодарен Таллиннскому русскому музею за организацию этой выставки и креативный подход», — делится Косяков.

На выставке можно будет прочитать стихи Дмитрия, а особенно понравившиеся забрать с собой на память. Также гостей ожидают творческие встречи с художником, где каждый желающий сможет задать свой вопрос Дмитрию Косякову.