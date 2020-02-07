"Противоречит Конституции": президент Кальюлайд отказалась принимать Закон о пенсионной реформе

Сегодня в 15 часов в Кадриорге состоялась пресс-конференция, на которой президент Керсти Кальюлайд сделала заявление в связи с Законом о реформе обязательной накопительной пенсии, сообщила канцелярия президента.

Поскольку президент не провозгласила закон, законопроект возвращается в Рийгикогу, после чего опять вернется на стол президента.

Если Кальюлайд и во второй раз сочтет, что проект пенсионной реформы неконституционен, спор будет передан в госсуд.