Пт, 7.02.2020
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  • "Противоречит Конституции": президент Кальюлайд отказалась принимать Закон о пенсионной реформе

"Противоречит Конституции": президент Кальюлайд отказалась принимать Закон о пенсионной реформе
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Президент Керсти Кальюлайд сегодня отказалась провозгласить Закон о реформе второй пенсионной ступени, заявив, что этот закон противоречит Конституции Эстонии.

Сегодня в 15 часов в Кадриорге состоялась пресс-конференция, на которой президент Керсти Кальюлайд сделала заявление в связи с Законом о реформе обязательной накопительной пенсии, сообщила канцелярия президента.

Поскольку президент не провозгласила закон, законопроект возвращается в Рийгикогу, после чего опять вернется на стол президента.

Если Кальюлайд и во второй раз сочтет, что проект пенсионной реформы неконституционен, спор будет передан в госсуд.

Твердое желание нынешнего правительства - провести пенсионную реформу в январе следующего года. Таким образом, первые выплаты тем, кто покинет вторую пенсионную ступень, были бы осуществлены уже в сентябре 2021 года, незадолго до выборов в местные самоуправления.

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