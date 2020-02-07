"Противоречит Конституции": президент Кальюлайд отказалась принимать Закон о пенсионной реформе
Президент Керсти Кальюлайд сегодня отказалась провозгласить Закон о реформе второй пенсионной ступени, заявив, что этот закон противоречит Конституции Эстонии.
Сегодня в 15 часов в Кадриорге состоялась пресс-конференция, на которой президент Керсти Кальюлайд сделала заявление в связи с Законом о реформе обязательной накопительной пенсии, сообщила канцелярия президента.
Поскольку президент не провозгласила закон, законопроект возвращается в Рийгикогу, после чего опять вернется на стол президента.
Если Кальюлайд и во второй раз сочтет, что проект пенсионной реформы неконституционен, спор будет передан в госсуд.
Твердое желание нынешнего правительства - провести пенсионную реформу в январе следующего года. Таким образом, первые выплаты тем, кто покинет вторую пенсионную ступень, были бы осуществлены уже в сентябре 2021 года, незадолго до выборов в местные самоуправления.