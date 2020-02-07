Судьба противоречивой пенсионной реформы определится сегодня

Сегодня в 15 часов в Кадриорге состоится пресс-конференция, на которой президент Керсти Кальюлайд сделает заявление в связи с законом о реформе обязательной накопительной пенсии, сообщила канцелярия президента.

Если президент не провозгласит закон, законопроект вернется в Рийгикогу. Если Кальюлайд во второй раз обнаружит, что проект пенсионной реформы противоречит Конституции, спор будет передан в госсуд.