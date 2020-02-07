Судьба противоречивой пенсионной реформы определится сегодня

Президент Керсти Кальюлайд сегодня объявит, провозгласит ли она закон о реформе второй пенсионной ступени или нет, пишет Postimees.
Сегодня в 15 часов в Кадриорге состоится пресс-конференция, на которой президент Керсти Кальюлайд сделает заявление в связи с законом о реформе обязательной накопительной пенсии, сообщила канцелярия президента.
Если президент не провозгласит закон, законопроект вернется в Рийгикогу. Если Кальюлайд во второй раз обнаружит, что проект пенсионной реформы противоречит Конституции, спор будет передан в госсуд.
Твердое желание нынешнего правительства - провести пенсионную реформу в январе следующего года. Таким образом, первые выплаты тем, кто покинет вторую пенсионную ступень, будут уже в сентябре 2021 года, незадолго до выборов в местные самоуправления.