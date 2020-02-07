«Беспрецедентная в истории Эстонии ситуация»: Линнамяэ передаст аптеки провизорам и потребует от государства компенсации

«Я крайне разочарован, что эстонское государство приступило к ликвидации свободного предпринимательства и безответственному эксперименту над народным здоровьем. Пять лет назад был принят закон, согласно которому мажоритарная доля в аптеках может принадлежать только провизорам. Но несмотря на это государство не смогло провести переходный период таким образом, чтобы нынешним владельцам аптек была гарантирована справедливая компенсация. Это беспрецедентная в истории Эстонии ситуация, в которой предпринимателей заставляют отказываться от своих предприятий. Ни у кого в нашей стране больше нет гарантии неприкосновенности собственности», - заявил Линнамяэ в пресс-релизе в пятницу утром.