Прорыв в сборе отходов: мусорные контейнеры получат унифицированные наклейки

«Цель создания общих наклеек состояла в том, чтобы сделать передачу отходов упаковки более простой для потребителей, а сами этикетки - более понятными», - объяснила член правления TootjavastutusorganisatsioonOÜ Кристийна Дрейманн.

"В пунктах сбора упаковки, где экономически целесообразно собирать всю упаковку в один контейнер, на контейнере должны быть этикетки для всех трех типов упаковки. В конечном счете, та же система сбора и маркировки должна распространиться везде, где можно сдавать упаковку - в общественных местах, учебных заведениях, на мероприятиях на открытом воздухе и т.д", - добавила она.

«Обработка отходов, рассчитанная по новой формуле, избавит нас от штрафа за мусор в 2020 году, но очевидно, что изменение методологии расчета не увеличит фактическую сортировку отходов», - сказал Алдер Харкманн, генеральный директор Pakendiringlus OÜ.

По его словам, важно, чтобы эстонское государство и народ Эстонии сортировали больше отходов, потому что отсортированные отходы являются предпосылкой для переработки материалов. "Мы также должны выполнить наше обязательство в качестве члена Европейского Союза по переработке не менее 65% упаковки к 2025 году и не менее 70% к 2030 году", - добавил он.

В Эстонии сбор и повторное использование упаковки без залога организуют Eesti Pakendiringlus OÜ, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ и Eesti Reaskasutusorgansiatsioon MTÜ. Общее количество контейнеров для трех организаций по всей Эстонии составляет около 6000. Точное местоположение контейнеров из стекла, картона и металлопластика можно найти в интернете по адресу kuhuviia.ee.

