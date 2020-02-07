Портал ⟩ Таллиннцы переселяются в новостройки, а кто покупает их старые квартиры?

«Продажи новых квартир продолжают быть в тренде, как и в прошлом году: почти четверть всех сделок купли-продажи заключаются с новыми квартирами. Интерес к новому жилью остается высоким, о чем свидетельствует количество запросов на новые квартиры на нашем портале. Даже в спокойный первый месяц года признаков снижения интереса не наблюдается», - сказала руководитель портала City24 Карин Ноппель-Кокеров.

По ее словам, происходит переселение жильцов из старых панельных домов в новые, а их место занимают люди, приехавшие в столицу и в населенные пункты Харьюмаа, чьих финансовых возможностей для покупки квартир в новостройках еще не достаточно.