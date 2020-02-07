Пт, 7.02.2020
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Железнодорожное сообщение на линии Москва-Таллинн с сегодняшнего дня сокращается

Moskva rong Balti Jaamas.

ФОТО: Liis Treimann

По решению "Российских железных дорог" железнодорожное сообщение на линии Москва-Таллинн будет сокращено с семи до трех раз в неделю, сообщает BNS со ссылкой на портал Rus.ERR.

С пятницы 7 февраля из Москвы в Таллинн поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям, из Таллинна в Москву - по субботам, воскресеньям и понедельникам.

Оператор поезда РЖД объяснила такое решение низким спросом. В периоды повышенного спроса, например, летом, поезда по-прежнему будут ходить ежедневно.

В Эстонии надеются, что решение РЖД будет изменено: министр экономики Таави Аас недавно направил письмо российскому коллеге, попросив пересмотреть решение о сокращении числа отправлений.

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