Ли Вэнлиань ФОТО: LI WENLIANG/GAN EN FUND/LI WENLIANG/GAN EN FUND

Китайские средства массовой информации подтвердили смерть Ли Вэнлианя, который одним из первых предупредил о вспышке коронавируса 2019-nCov и сам им заразился. О смерти врача уже сообщали, но потом китайские СМИ эту новость удалили. По информации Би-би-си, это было сделано, чтобы контролировать подачу информации о смерти.

Смерть доктора подтвердила государственная газета "Женьминь Жибао". При этом в публикации названо другое, чем в первых сообщениях, время, когда он скончался.

Путаница

Государственная англоязычная газета Global Times первой сообщила со ссылкой на данные больницы, что врач скончался, но позже было заявлено, что он находится в критическом состоянии.

Согласно первоначальным сообщениям, смерть доктора была зафиксирована в 21:30 по местному времени. Позже газета написала, что ему проводят экстракорпоральную мембранную оксигенацию, и надежда на спасение еще есть. Этот метод позволяет насыщать кровь больного кислородом даже если у него нарушено дыхание и поддерживать циркуляцию крови при остановившемся сердце.

Однако медики в больнице подтвердили Би-би-си, что после того, как смерть доктора начали активно обсуждать в китайских социальных сетях, чиновники распорядились подключить тело к системе жизнеобеспечения, а формулировку в сообщениях сменить с "умер" на "находится в критическом состоянии".

Сообщение о смерти доктора в Global Times было удалено. Вместо этого газета написала, что у медика остановилось сердце, но его подключили к системе жизнеобеспечения. Согласно информации источников Би-би-си, чиновники пошли на такой шаг, чтобы контролировать подачу информации о состоянии Ли Вэнлианя.

С тех пор, как доктор Ли начал рассказывать о вспышке и своей болезни, он обрел большую популярность. Тысячи пользователей Weibo, китайского аналога "Твиттера", комментировали его посты о болезни, выражая ему поддержку. Некоторые называли Ли героем.

"Распространение слухов"

Ли Вэнлиань работал офтальмологом в одной из больниц Уханя. Еще в декабре 2019 года он заметил семь случаев неизвестного ему заболевания, возбудителем которого был вирус, похожий на коронавирус SARS.

30 декабря он предупредил своих коллег в групповом чате, а через четыре дня его вызвали в Управление общественной безопасности, где заставили подписать признание в том, что он распространял ложь с целью подрыва общественного порядка.

В полиции тогда заявили, что под следствием за "распространение слухов" находятся восемь человек.

В конце января, когда вспышка вируса уже была в разгаре, Ли Вэнлиань опубликовал скан подписанного им документа в Weibo, китайском аналоге "Твиттера", и рассказал, что заражен сам.

Власти принесли врачу извинения. Однако от вируса ему излечиться не удалось. В четверг СМИ сообщили о его смерти. Государственная газета "Женьминь Жибао" назвала в "Твиттере" смерть медика национальной трагедией. Правда, потом в газетах поменялась формулировка.

Ли Вэнлианю 34 года. Большинство скончавшихся от коронавируса - люди в возрасте 60 лет или старше, либо люди с ослабленной предыдущими заболеваниями иммунной системой. Некоторые медики выделяли их в группу риска.

Были ли у доктора Ли другие заболевания, неизвестно, но он далеко не самый молодой среди заразившихся коронавирусом.

В четверг государственные СМИ сообщили, что заболевание диагностировано у новорожденного, мать которого была заражена. Передалась ли болезнь ребенку в утробе или уже после рождения, неизвестно.

Строгие меры в Китае

В Китае тем временем вводятся беспрецедентно жесткие меры для борьбы с распространением вируса 2019-nCov.

В четверг стало известно, что в Пекине большим группам людей запрещено собираться в ресторанах, в том числе, чтобы отпраздновать свадьбу или день рождения.

В крупных китайских городах, таких как Ханчжоу и Наньчан, власти установили ограничения на количество людей, которым разрешено покидать дома каждый день. В некоторых городах провинции Хубэй, где началась нынешняя вспышка, выключены лифты в многоэтажках - власти надеются, что таким образом люди будут реже выходить на улицу.

Больницам в столице провинции Ухане по-прежнему нехватает расходных материалов. Несмотря на то, что в городе недавно за десять дней возвели из модулей полевой госпиталь на тысячу мест, город не справляется с распространением инфекции.

В соцсетях пишут, что медики в Ухане начали обходить дома, проверяя температуру у жильцов.

Третий больной в Британии

В Британии в четверг обнаружили третьего заразившегося китайским коронавирусом. Имя, пол и возраст этого человека не называются. Заболевание диагностировали в Брайтоне. Медики полагают, что пациент заразился за пределами Китая, в одной из азиатских стран.

Глава медицинской службы Англии Крис Уитти заявил, что медики "быстро работают, чтобы определить, с кем контактировал пациент".

Национальная служба здравоохранения, по словам Уитти, "хорошо подготовлена" для противодействия новым случаям инфекции, добавил он.

По последним данным, вирус найден у 28018 человек по всему миру, количество смертельных случаев - 565. Львиная доля заражений и смертей приходится на Китай.

За пределами Китая, по данным ВОЗ на 5 февраля, зарегистрировано 191 заражение и один смертельный исход. Больше всего случаев после Китая - в Японии, там заразились 33 человека, причем 13 - в течение одного дня.

Среди европейских стран больше всего заражений в Германии: 12 человек. За ней идет Франция с шестью заразившимися. В Канаде - пять случаев, в США - 11. Более полные данные о том, как вирус распространяется по планете, можно посмотреть на сайте ВОЗ.

Корабли в Японии

У берегов Японии пассажиры двух круизных лайнеров, на которых был обнаружен коронавирус, рискуют оказаться в изоляции как минимум на несколько недель.

3600 человек провели прошлую ночь на лайнере World Dream, шедшем в гонконгский порт после того, как коронавирус нашли у троих пассажиров.

Еще одно судно, Diamond Princess, стоит на якоре неподалеку от порта Йокогама еще с понедельника с 3700 людьми на борту. На судне проводятся тщательные проверки нескольких сотен пассажиров.

Сообщается, что среди них есть россияне.

Позже в четверг премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что к берегам страны идет еще один такой лайнер, The Westerham, на котором обнаружили около 20 заразившихся.