Видео: в Таллинне дрифтер на BMW снес фонарный столб и скрылся

Камера видеонаблюдения запечатлела, как несколько дрифтеров решили показать свои умения на повороте, но у одного из них все пошло не по плану: автомобиль врезался в фонарный столб и свет погас. После этого водитель скрылся с места ДТП. На сегодняшний день его личность установлена, он получил свое наказание.

Центр надзора за дорожным движением решил напомнить водителям, что может их ждать за подобное поведение и привел фрагменты Закона о дорожном движении:

Статья 223. Причинение водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая имущественного ущерба или по неосторожности вреда здоровью

(1)Нарушение водителем механического транспортного средства, вездехода или трамвая требований дорожного движения, повлекшее причинение имущественного ущерба другому лицу или причинение по неосторожности вреда здоровью другого лица, – наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

(2)Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от одного месяца до трех месяцев.

Статья 236. Несообщение о дорожно-транспортном происшествии

(1)Нарушение водителем транспортного средства, являющимся участником дорожно- транспортного происшествия, требования сообщить полиции о дорожно-транспортном происшествии, если такое сообщение является обязательным, – наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

(2)Суд или учреждение, ведущее производство во внесудебном порядке, может применить в качестве дополнительного наказания за совершение виновного деяния, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, лишение права управления транспортным средством на срок от трех до девяти месяцев.