Фото ⟩ Спасенные моряки размещены в таллиннском отеле, посольство РФ говорит спасибо Эстонии

В ночь с 6 на 7 февраля российский рыболовный траулер «Поньгома» потерпел бедствие и затонул у берегов Эстонии. Экипаж из семи человек - все граждане РФ - спасен. Посольство России в Эстонии благодарит МВД Эстонии.
Пятеро моряков во главе с капитаном В.Л.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллинн, двое других – в Финляндию. Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.
В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию.
Посольство выражает благодарность Департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.