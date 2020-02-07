Фото ⟩ Спасенные моряки размещены в таллиннском отеле, посольство РФ говорит спасибо Эстонии

Пятеро моряков во главе с капитаном В.Л.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллинн, двое других – в Финляндию. Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.