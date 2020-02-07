Пт, 7.02.2020
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  • Спасенные моряки размещены в таллиннском отеле, посольство РФ говорит спасибо Эстонии

Фото ⟩ Спасенные моряки размещены в таллиннском отеле, посольство РФ говорит спасибо Эстонии

В ночь с 6 на 7 февраля российский рыболовный траулер «Поньгома» потерпел бедствие и затонул у берегов Эстонии. Экипаж из семи человек - все граждане РФ - спасен. Посольство России в Эстонии благодарит МВД Эстонии.

Пятеро моряков во главе с капитаном В.Л.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллинн, двое других – в Финляндию. Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию.

Посольство выражает благодарность Департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.

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