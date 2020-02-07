Видео: вратарь сборной Уругвая пропустил курьезнейший гол в важном матче отбора на Олимпиаду

Голкипер молодежной сборной Уругвая U23 Игнасио Де Арруабаррена забил необычный автогол в квалификационном матче отбора на Олимпийские игры против Бразилии, передает Р-Спорт.
Арруабаррена среагировал на удар по воротам, почти зафиксировал мяч на газоне, но странным образом провел снаряд под своей ногой. В результате необъяснимого действия вратаря мяч пересек линию ворот и судья засчитал гол.
Встреча молодежных составов Уругвая и Бразилии закончилась ничейным результатом (1:1). До автогола Арруабаррены "небесно-голубые" побеждали в матче.
#PreolimpicoEnTyCSports ⚽️ ¿QUÉ HIZO? Uruguay y Brasil igualan 1-1 por el cuadrangular final. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/JFZSFa7qWt 📲🖥️📺 pic.twitter.com/rQC8xH9Nc6— TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020