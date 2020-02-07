Пт, 7.02.2020
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  • Видео: вратарь сборной Уругвая пропустил курьезнейший гол в важном матче отбора на Олимпиаду

Видео: вратарь сборной Уругвая пропустил курьезнейший гол в важном матче отбора на Олимпиаду

Игнасио Де Арруабаррена (слева)

ФОТО: LUISA GONZALEZ/REUTERS

Голкипер молодежной сборной Уругвая U23 Игнасио Де Арруабаррена забил необычный автогол в квалификационном матче отбора на Олимпийские игры против Бразилии, передает Р-Спорт.

Арруабаррена среагировал на удар по воротам, почти зафиксировал мяч на газоне, но странным образом провел снаряд под своей ногой. В результате необъяснимого действия вратаря мяч пересек линию ворот и судья засчитал гол.

Встреча молодежных составов Уругвая и Бразилии закончилась ничейным результатом (1:1). До автогола Арруабаррены "небесно-голубые" побеждали в матче.

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