Сборная Эстонии назвала состав на чемпионат мира по биатлону

Квота Эстонии на каждую гонку ЧМ у Эстонии как в мужском, так и в женском разделе - три человека. Также сборные Эстонии примут участие во всех эстафетах.

Женский состав команды выглядит следующим образом: Йоханна Талихярм, Регина Оя, Туули Томингас и Грете Гайм. У мужчин основной квартет составят Райдо Рянкель, Калев Эрмитс, Рене Захкна и Кристо Сиймер. В запасе сборной - Роберт Хелдна, Кадри Лехтла и Сузан Кюльм. Тройка запасных нашей команды также участвует в очередном этапе Кубка IBU, который пройдет в итальянском Мартелле и при необходимости подъедут и в стан основной команды в Антерсельве.

В первые дни ЧМ в программе стоят смешанные эстафеты и спринт: "По первоначальному плану смешанную эстафету победут Оя, Талихярм, Захкна и Эрмитс. В спринте примут участие Томингас, Талихярм и Оя, а у мужчин Захкна, Рянкель и Эрмитс" - раскрыл состав на первые гонки главный тренер сборной Эстонии Индрек Тобрелутс - "Кристо Сиймер у нас готовится к чемпионату Европы среди юниоров и примет участие лишь в эстафете".