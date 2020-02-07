Секретный кабель связи и дизайн скамеек задерживают открытие автовокзала в Нарве

Автобусный терминал построен, но не доделан

По совместному проекту города и Эстонской железной дороги в Нарве проводится реконструкция вокзала - историческое здание железнодорожного вокзала реконструировано, а рядом построен терминал для пассажирских автобусов. Завершение строительства обеих частей вокзала откладывалось несколько раз. Автобусная часть, которая должны была быть готова к январю, достроена, но в эксплуатацию пока не запущена.

“2 января строитель закончил строительные работы и передал акт об этом. Но здесь есть нюансы: хотя строительные работы завершены, осталось три небольших узла, которые не завершены”, - рассказал директор Департамента городского развития и экономики Юрий Сайя.

Позади навеса автобусного терминала есть вышка связи. Она находится на территории Эстонской железной дороги и принадлежит именно этой компании. Во время строительства навеса над автобусным вокзалом одной из причин задержки стала необходимость переносить кабели, идущие к вышке связи. В том числе, обнаружился кабель, которого не было на картах.

Теперь, когда навес уже построен, Эстонская железная дорога потребовала построить ограждение вокруг вышки связи, которого в проекте не было предусмотрено.

“У нас какая-то коммуникационная проблема с Эстонской железной дорогой - мы никак не можем получить от них согласования. Мы пишем письма, отвечают они очень медленно”, - рассказал Юрий Сайя.

“Ничего сложного там нет - обычный забор стандартной конструкции, - добавил он. - Но есть нюансы: к вышке подходит кабель секретной правительственной связи, и Эстонская железная дорога опасается, что мы, когда будем копать, каким-то образом можем его повредить”.

Кроме того, по словам директора департамента, еще не установлены большие информационные табло для пассажиров. К ним еще не готова компьютерная программа, которая, собственно, должна отображать информацию.

Еще одной причиной задержки являются скамейки, которые предстоит установить под навесом. Они будут являться частью конструкции навеса, но также возникла проблема согласований между разными фирмами. Юрий Сайя заверил, что проблему решат в ближайшее время.

В целом, теперь новый автобусный терминал обещают открыть для пассажиров в конце марта.

Пока автобусный вокзал не открыт, его функции выполняет обычная остановка. ФОТО: Николай Андреев

Откладывали уже несколько раз

Навес над автобусным терминалом изначально планировалось закончить еще к апрелю 2018 года. Но подрядчик - нарвская фирма Vant - нашла в проекте изъяны и заявила, что навес будет небезопасен, и в таком виде строить его нельзя.

Как объяснял тогда газете “Виру Проспект” руководитель фирмы Юрий Барков, первый конкурс госпоставки в 2016 году провалился из-за большого превышения суммы. Тогда навес решили сделать меньше и изменили проект. Когда этот проект попал в Vant, его специалисты нашли в нем изъяны. Часть они смогли устранить, но часть - нет.

В итоге, построив фундамент, компания отказалась продолжать работы. Город провел новый конкурс госпоставки и подрядчиком стала компания RTS Infraehitus, которая и завершила строительство.

Юрий Сайя рассказал, что город нанимал эксперта, который нашел проект качественным:

“Вот его слова: строительные работы производятся на основании основного проекта, который находился в конкурсной документации и который был составлен в 2019 году. На основании основного проекта подрядчик, то есть RTS Infraehitus, составил рабочий проект непосредственно для осуществления работ. Рабочий проект прошел экспертизу в сентябре 2019 года”.

Суд назначит новую экспертизу

Сейчас город и Vant выясняют отношения в суде. Компания считает, что строить по этому проекту было нельзя, а раз так, город должен возместить некоторые расходы. Городские власти исходят из того, что строить было можно, и, соответственно, требуют компенсации от фирмы.