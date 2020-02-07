В России упростят предоставление гражданства иностранцам

Издание, ссылаясь на собеседников в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики, отмечает, что разработка поправок к закону "О гражданстве РФ" находится на финальной стадии, и законопроект может быть внесен в Госдуму уже в феврале. В пресс-службе правительства подтвердили информацию о готовящихся изменениях, пишет DW.com.

Пункт "г" уберут из закона о гражданстве

Речь идет о том, чтобы признать утратившим силу пункт "г" части первой статьи 13 закона "О гражданстве РФ", согласно которому одним из условий приобретения иностранными гражданами российского гражданства является отказ от имеющегося у них иного гражданства.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с "Коммерсантом" сообщил, что из закона "О гражданстве РФ" могут также исключить требования о непрерывном проживании иностранца на территории России в течение пяти лет и о необходимости подтверждать законный источник средств к существованию.