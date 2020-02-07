iPhone 9 представят сразу после выхода Samsung Galaxy S20

Ранее были сведения о том, что смартфон Samsung Galaxy S20 может поступить в продажу 13 марта этого года. Согласно новой информации, которая ранее проскакивала в виде слухов, смартфон доберется до первых владельцев за неделю до этого, то есть 6 марта 2020, сообщает Ixbt.com.

Что касается нового смартфона iPhone, то источники неоднократно говорили о том, что он должен поступить в продажу этой весной. Также назывался март в качестве месяца, когда Apple представит новинку. Эван Блэсс подтверждает, что Apple анонсирует iPhone 9 или iPhone SE 2 в середине марта, то есть через неделю после выхода Samsung Galaxy S20.