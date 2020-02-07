Таллиннский зоопарк собрал в помощь животным Австралии 80 000 евро

Из этой суммы 24 000 евро составляют пожертвования посетителей Таллиннского зоопарка, поступившие в 2019 году в фонд защиты видов, 15 000 – вклад Таллинна, 6100 евро – Общества друзей Таллиннского зоопарка. Огромный вклад внесли 968 человек, пожертвовавших в период с 10 января по 6 февраля 33 340 евро в помощь животным Австралии через единую благотворительную среду зоопарка и города.

Директор зоопарка Тийт Маран поблагодарил всех, кто сделал пожертвование, и отметил, что отклик людей превзошел все его ожидания – за одни выходные было собрано более 7000 евро, которые внесли более 200 человек. Среди тех, кто сделал пожертвования, люди самого разного возраста – от школьников до пенсионеров. Помимо частных пожертвований поступили также средства от предприятий и образовательных учреждений.

На следующей неделе Таллиннский зоопарк переведет поступившие на благотворительный счет средства в фонд Австралийской ассоциации зоопарков и аквариумов. Оттуда средства поступят в австралийские центры спасения и реабилитации для пострадавших животных. Фонд Австралийской ассоциации зоопарков и аквариумов поддерживают многие зоопарки со всего мира, средства собирают также международные организации.