Модная зелень в интерьере: какие растения предпочесть для дома

Из века в век комнатные растения символизировали для жителей Эстонии уют и домашнее тепло. Однако и в мире растений есть свои тренды, и, если двадцать лет назад на подоконнике каждого дома в Эстонии обязательно стояли фиалка и гиппеаструм, то в наши дни вместо требовательных многоцветных цветковых растений дома чаще всего заводят крупнолистовые нецветущие растения, суккуленты и кактусы. Более того, растения покинули подоконники и демонстрируются на полу и прочих поверхностях, а также в подвесных кашпо. В моде крупные цветочные горшки, которые стали в своем роде элементом дизайна.

Растение как отражение стиля жизни

Популярны и группы растений: например, в гостиной можно создать зеленый оазис, который позволит сбежать от зимней серости и по-настоящему отдохнуть дома. Растения при этом могут быть разных размеров и разных оттенков зеленого цвета. Можно не беспокоиться, что растения не впишутся в интерьер – зелени найдется место в любом доме, будь то светлая квартира в скандинавском стиле или промышленный лофт в оттенках ржавчины.

Быстрый темп жизни заставляет людей искать удобные решения, и растения не стали исключением из этой тенденции. Само собой, есть и талантливые растениеводы, чьи домашние коллекции требуют ежедневного ухода, но тот, кто старается много успеть помимо работы, скорее предпочтет растения, которые не требуют особых усилий и не будут капризно сбрасывать листья, если их вдруг забыли полить. Год от года все большей популярностью пользуются суккуленты, в природе растущие в пустынях и способные накапливать воду, благодаря чему они отлично выглядят при минимальном уходе. Худший враг суккулентов и кактусов – избыточный полив. При этом суккуленты лучше не выращивать в стандартных маленьких горшочках; лучше всего их красоту подчеркнет композиция в сочетании с различными слоями песка и камнями в большом стеклянном сосуде.

В моде по-прежнему остаются орхидеи, хоть им и требуется немного больше заботы, чем алоэ или кактусу, особенно в период цветения. Орхидеи не нужно часто поливать, но они часто требовательны к месту, где находятся, и им нужно много света, а также регулярная подкормка.

Чистый воздух

Растения не только делают дом уютнее, но и улучшают качество воздуха в домашнем микроклимате. Они увлажняют воздух в целом, но некоторые способны сообщать хозяевам, что из-за отопления зимой воздух стал слишком сухим, и повышение влажности одинаково нужно растениям, людям и домашним животным. Это означает не более частый полив, а повышение относительной влажности воздуха. Человек может и не догадаться, что оно необходимо, пока кожа не начнет шелушиться, а нос пересыхать, но раньше всего на недостаточно влажный воздух реагируют крупнолистные растения – участки их листьев буреют и засыхают. Некоторые растения, например, алоэ и хойя, очищают воздух от токсинов, а хойя к тому же выделяет фитонциды, убивающие даже вирусы и бактерии.

Принеся растения домой и решая, где их поставить, стоит руководствоваться здравым смыслом, а люди часто склонны забывать об этом. В первую очередь, всем растениям нужен свет в том или ином количестве, так что в темных углах им понадобится дополнительное освещение. Во-вторых, нельзя ставить растения прямо в горшке на отапливаемый пол, а также размещать их около радиатора или печки – даже теплолюбивые тропические растения в таких условия быстро теряют влагу. Хвойные растения в горшках не переносят тепло, и, если прохладного помещения дома нет, их нужно как можно скорее пересадить на выбранное место на улице, поскольку при комнатной температуре эти растения, как правило, долго не живут.