Пт, 7.02.2020
Домогательство — это не тот случай, когда на тебя набрасываются и тянут за холодильник. Мария Юферева-Скуратовски
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Макрон: безопасность Европы не может опираться исключительно на военную составляющую

Макрон: безопасность Европы не может опираться исключительно на военную составляющую

Эмманюэль Макрон.

ФОТО: POOL/REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу заявил о необходимости того, чтобы Европа удерживала контроль над стратегически важной инфраструктурой.

"Свобода действий Европы, оборона и безопасность Европы не может опираться исключительно на военную составляющую", - сказал Макрон, выступая в Париже. Он указал, что для этого необходимо сделать Европу независимой и в других сферах.

"Чтобы построить завтрашнюю Европу, действующие у нас нормы и правила не могут быть под американским контролем, наша инфраструктура не может находиться под контролем китайского капитала, и наши цифровые сети не могут быть под давлением со стороны России", - отметил президент Франции.

Макрон заявил, что Европа должна сама обеспечивать контроль над своими энергетическими структурами. По его словам, необходим "европейский суверенитет" по таким вопросам.

"Нам также нужно укрепить независимость Европы в сфере технологий и ее способность быть на передовых позициях при будущих стратегических прорывах (в сфере науки и техники)", - добавил он.

Европа, по его словам, должна обеспечивать себе свободный доступ в космос и сама устанавливать стандарты для своих предприятий.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ