В Тарту вновь нашли фальшивые деньги

Также 31 января в Тарту в Центре наличных денег на улице Выру была обнаружена с признаками подделки монета номиналом в один евро. Подозрительные деньги были отправлены на экспертизу, пишет Tartu Postimees .

В соответствии с Пенитенциарный кодексом, использование поддельной валюты и ценных бумаг подпадает под действие статьи 334 и наказывается денежным наказанием или тюремным заключением сроком до пяти лет. Если одно и то же деяние совершено по крайней мере дважды или в крупном размере, наказание назначается в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.