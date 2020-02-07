Футболистам "Ливерпуля" приготовили семизначные призовые

Футболисты "Ливерпуля" получат дополнительное общее вознаграждение в размере четырех миллионов фунтов (более 4,7 миллиона евро), если клуб станет чемпионом Англии в сезоне-2019/20, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, в случае завоевания титула на бонус смогут рассчитывать все игроки, выходившие на поле в текущем сезоне, однако его размер будет зависеть от количества проведенных матчей. Игрокам основного состава будет выплачено примерно по 150 тысяч фунтов (более 175 тысяч евро).
В контракте главного тренера команды Юргена Клоппа прописаны бонусы за хорошие результаты.
После 25 туров премьер-лиги "Ливерпуль" уверенно лидирует в турнирной таблице, на 22 очка опережая ближайшего преследователя - "Манчестер Сити". Последний раз "красные" становились чемпионами Англии в 1990 году.