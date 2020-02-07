Футболистам "Ливерпуля" приготовили семизначные призовые

Как отмечает издание, в случае завоевания титула на бонус смогут рассчитывать все игроки, выходившие на поле в текущем сезоне, однако его размер будет зависеть от количества проведенных матчей. Игрокам основного состава будет выплачено примерно по 150 тысяч фунтов (более 175 тысяч евро).