Литовская пара в Бразилии: женщину изнасиловали, мужчину убили

По сообщениям СМИ, убит был 37-летний турист из Литвы Адам Жиндулс. В Бразилии он был со своей женой.

Как уточнила Якилайтене, литовское посольство в Сан-Паулу уже получило официальное подтверждение от полиции Рио-де-Жанейро о факте убийства гражданина Литвы. Литовское консульство также оповестило об убийстве и полицию Литвы с просьбой передать эту информацию родственникам погибшего.

Как сообщают СМИ, убийство произошло на юге Рио-де-Жанейро. Спутница убитого была изнасилована. В настоящее время потерпевшая находится в больнице.

В местной полиции уточнили, что труп гражданина Литвы был обнаружен в арендованной им квартире. Находившаяся с ним женщина подтвердила, что была изнасилована. Более подробной информации и комментариев по поводу мотивов преступления бразильская полиция пока не предоставляла.

Как сообщает ресурс Padre Miguel News, предполагаемый преступник работал в доме, который арендовала пара.

"Когда женщина открыла дверь, преступник вошел в квартиру и применил насилие. Часть денег пропала только из кошелька убитого, деньги изнасилованной женщины остались нетронутыми. Это дает основания считать, что целью преступника было изнасилование, а не ограбление", — сообщает ресурс.