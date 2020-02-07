По 150 вызовов в сутки: с чем приходится сталкиваться полиции каждый день

В среднем 17 раз в день патрули выезжали на вызовы, связанные с угрозой для жизни или здоровья людей. В прошлом году произошло 1500 инцидентов, когда людей подозревали в использовании оружия. Всего в прошлом году участие в работе полиции приняли 1600 добровольцев.

Ситуация на дорогах не улучшилась. Число ДТП с пострадавшими удержалось на прежнем уровне. Нетрезвых водителей задержали на пять процентов больше, чем в позапрошлом году. Выросло число ДТП с велосипедистами и пешеходами. Всего полиция осуществляла надзор за дорожным движением 517 448 часов.