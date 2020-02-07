Пт, 7.02.2020
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  • По 150 вызовов в сутки: с чем приходится сталкиваться полиции каждый день

По 150 вызовов в сутки: с чем приходится сталкиваться полиции каждый день

Полицейские. Фото иллюстративное

ФОТО: Urmas Luik

В прошлом году в полицию поступало в среднем 150 вызовов в день, 31 процент вызовов был связан с применением насилия.

В среднем 17 раз в день патрули выезжали на вызовы, связанные с угрозой для жизни или здоровья людей. В прошлом году произошло 1500 инцидентов, когда людей подозревали в использовании оружия. Всего в прошлом году участие в работе полиции приняли 1600 добровольцев.

Ситуация на дорогах не улучшилась. Число ДТП с пострадавшими удержалось на прежнем уровне. Нетрезвых водителей задержали на пять процентов больше, чем в позапрошлом году. Выросло число ДТП с велосипедистами и пешеходами. Всего полиция осуществляла надзор за дорожным движением 517 448 часов.

В 2019 году было зарегистрировано больше нарушений. Проступков на дорогах зарегистрировали на 28 процентов больше, а надзора за дорожным движением было больше на 15 процентов.

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