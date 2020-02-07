Улицы Парижа завалены мусором: крысы счастливы, французы негодуют

Пятница, 7 февраля, стал тринадцатым днем забастовки рабочих, занимающихся вывозом мусора, и сотрудников мусоросжигательных заводов. Повод не изменился: парижане недовольны грядущей пенсионной реформой, сообщает The Local.
Социальные сети парижан пестрят фотографиями переполненных мусорных баков. Жители столицы просят правительство немедленно вмешаться в происходящее. По их мнению, брошенный мусор способствует размножению грызунов, которые вредят парижским паркам и переносят многочисленные инфекции, пишет Turizm.
Работники мусорной сферы уже почти две недели не выходят на работу. Мусоросжигательные заводы в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулино, Сен-Уэн закрыты. Парижане по-прежнему не согласны с грядущими изменениями в пенсионной реформой. Массовые забастовки по той же причине в декабре парализовали общественный транспорт французской столицы. Теперь протестное движение поддержали и мусорщики. Они, кстати, стали самыми последними среди других рабочих и служащих, бастующих против изменений.
В чем же дело, что не так с реформой? Французское правительство намеревалось сделать одну универсальную систему начисления и выплат пенсий вместо 42 вариантов, которые действуют сейчас. К примеру, работники бюджетных предприятий, в числе которых и мусорщики, и транспортники, ранее имели возможность выходить на пенсию раньше положенных по закону 62 лет.
Работники мусорных предприятий настаивают на своем праве досрочно выходить на заслуженный отдых, так как их продолжительность жизни на 7 лет меньше, чем у французов, занятых в других сферах.