Улицы Парижа завалены мусором: крысы счастливы, французы негодуют

Социальные сети парижан пестрят фотографиями переполненных мусорных баков. Жители столицы просят правительство немедленно вмешаться в происходящее. По их мнению, брошенный мусор способствует размножению грызунов, которые вредят парижским паркам и переносят многочисленные инфекции, пишет Turizm.

Работники мусорной сферы уже почти две недели не выходят на работу. Мусоросжигательные заводы в Иври-сюр-Сен, Исси-ле-Мулино, Сен-Уэн закрыты. Парижане по-прежнему не согласны с грядущими изменениями в пенсионной реформой. Массовые забастовки по той же причине в декабре парализовали общественный транспорт французской столицы. Теперь протестное движение поддержали и мусорщики. Они, кстати, стали самыми последними среди других рабочих и служащих, бастующих против изменений.

В чем же дело, что не так с реформой? Французское правительство намеревалось сделать одну универсальную систему начисления и выплат пенсий вместо 42 вариантов, которые действуют сейчас. К примеру, работники бюджетных предприятий, в числе которых и мусорщики, и транспортники, ранее имели возможность выходить на пенсию раньше положенных по закону 62 лет.