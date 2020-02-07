Летевшая из Финляндии в Данию женщина отправлена в больницу с подозрением на коронавирус

В связи с произошедшим, часть третьего терминала аэропорта изолирована на время уборки, пишет Yle.

По данным шведского телеканала SVT, китаянка летела из Китая в Данию с пересадкой в Финляндии.

Координатор по коммуникациям в Finavia Элина Суоминен сказала, что туристка находилась в аэропорту Хельсинки-Вантаа в течение этих суток.

"Она находилась в нешенгенской зоне аэропорта внутри терминала, пересела на другой самолет и улетела в Копенгаген. К сожалению, я не могу сказать, сколько времени она провела в аэропорту", – говорит Суоминен.

По словам Суоминен, Finavia получила информацию о подозрении на короносирус у китаянки от коллег из копенгагенского аэропорта. Finavia затем проинформировала Ведомство здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).