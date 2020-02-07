Летевшая из Финляндии в Данию женщина отправлена в больницу с подозрением на коронавирус

У летевшей из Финляндии в Данию гражданки Китая были обнаружены симптомы коронавируса. Туристку отвезли из аэропорта Копенгагена в больницу для дальнейших обследований.
В связи с произошедшим, часть третьего терминала аэропорта изолирована на время уборки, пишет Yle.
По данным шведского телеканала SVT, китаянка летела из Китая в Данию с пересадкой в Финляндии.
Координатор по коммуникациям в Finavia Элина Суоминен сказала, что туристка находилась в аэропорту Хельсинки-Вантаа в течение этих суток.
"Она находилась в нешенгенской зоне аэропорта внутри терминала, пересела на другой самолет и улетела в Копенгаген. К сожалению, я не могу сказать, сколько времени она провела в аэропорту", – говорит Суоминен.
По словам Суоминен, Finavia получила информацию о подозрении на короносирус у китаянки от коллег из копенгагенского аэропорта. Finavia затем проинформировала Ведомство здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL).
"В данный момент мы ждем, какие инструкции THL даст в этой ситуации, потребует ли оно принять какие-либо специальные меры", - сказала она.