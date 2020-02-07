Пт, 7.02.2020
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  • Капитан российского траулера: эстонские спасатели действовали профессионально

Капитан российского траулера: эстонские спасатели действовали профессионально

Виктор Питкевич.

ФОТО: Madis Veltman

По словам капитана российского рыболовецкого траулера Pongoma, затонувшего в ночь на пятницу у берегов Эстонии, финские и эстонские спасатели действовали с высоким профессионализмом.

Как передает Rus.ERR со ссылкой на «Актуальную камеру», спасения пришлось ждать больше часа, и первым прилетел финский вертолет, который забрал двух пострадавших.

«Потом прилетел ваш [эстонский] вертолет, нас пятерых забрали и доставили в больницу. Нас осмотрели, выпустили и в семь утра мы уже были здесь в посольстве. С танкера в вертолет нас поднимали в люльке. Все было сделано очень профессионально, мы очень благодарны ребятам», - сказал капитан Виктор Питкевич.

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