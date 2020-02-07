Фото и видео ⟩ Капитан затонувшего рыболовецкого траулера: мы вылезали из судна, как из танка

«Мы шли по рекомендованному пути из Приморска в Калининград, погодка была свежей. Отказала рулевая машина, сыграли тревогу. Пошли проверять, что там с ней случилось, открыли - отсек заполнен водой. Пошли дальше смотреть: второй отсек тоже заполнен водой», - рассказал Postimees капитан Виктор Питкевич, добавив, что воду стали откачивать, но ничего не получалось.

«Боролись до конца. Стали собирать документы, судно легло на борт. Вылезали из судна, как из танка - люк открыли и выбрались. Представьте себе металлическую дверь, которую мы вдвоем открывали. Выбрались, сели на него, покурили, спустили плотик, все залезли в него. Отцепились от судна. Полтора часа ждали помощи. Подошел российский танкер, который нас спас, - продолжил свой рассказ Виктор Питкевич. - Затем прилетел финский вертолет, который забрал сначала тех двух, кто больше нуждался в помощи. Потом прилетел эстонский вертолет. Ребята сработали на пять баллов, забирали нас на люльке. Сразу пятерых забрали, привезли в больницу, там нас обследовали. В 7:00 мы уже были в посольстве».