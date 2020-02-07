Наибольшее противостояние реализации Rail Baltica - в Эстонии. Почему?
"Для Эстонии риски самые высокие, а прибыль - самая низкая", - говорит руководитель общества "Публично о Rail Baltica" (Avalikult Rail Balticust, дальше в тексте - ARB) Прийт Хумал. Эта негосударственная организация - самый активный и громкий критик RB с 2014 года, она организовывает протесты, собирает подписи, подает в суды различные требования и бомбардирует координаторов проекта электронной почтой, пишет Rus.Tvnet.
В декабре 2019 года ARB вместе c Эстонским обществом по защите природы наконец праздновали победу - Государственный суд Эстонии решил принять на рассмотрение подготовленное обществом требование против учреждения местного планирования. Это единственное из семи требований, которое суд решил заслушать, в остальных шести отказано или достигнуто мировое соглашение.
RB Rail утверждает, что ARB - группа сопротивления, поддерживаемая конкурирующими бизнес-интересами, а не гражданская инициатива. Это потому, что в ARB активно участвует предприниматель Карли Ламбот, принадлежащая которому транспортная компания Ace Logistics перевозит грузы по автодорогам. Ламбот лично жертвовал деньги ARB, чтобы общество могло покрыть расходы на юридические услуги и подготовку печатных материалов.
Ламбот защищается, утверждая, что его логистическая компания использует различные транспортные средства для перевозки грузов, в том числе и железную дорогу, и таким образом от RB лишь приобрела бы. "По отношению к остальному обществу это было бы нечестно, так как возложенные на общество затраты на железную дорогу превысили бы нашу прибыль", - сказал предприниматель.
Политические противники - в правительстве
Когда партия "Отечество", Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Центристская партия позапрошлой весной образовали правительство, актуальным стал вопрос, есть ли по-прежнему у Эстонии политическая поддержка для строительства RB.
В Эстонии, как и в Латвии раньше, существуют так называемые депутатские квоты - представленные в парламенте партии выделяют средства на инвестиционные проекты в регионах. Этот процесс не прозрачен, и часто средства попадают в организации, связанные с партиями. Таким образом в 2018 году "Отечество" пожертвовала обществу ARB 15 000 евро на исследования и распространительную деятельность. Эти пожертвования привлекли внимание, так как руководитель общества Прийт Хумал сам является и членом партии "Отечество".
Хумал пояснил, что в связи с начатыми ARB судопроизводствами против RB у общества есть большие расходы на юридические услуги; часть из этих расходов покрывают частные меценаты. ARB использовала выделенные парламентом субсидии, чтобы распечатать буклеты и создать анимированное видео для интернет-кампании. Буклеты были столь глянцевыми, что появились слухи о том, что за спиной оппозиции RB действует Россия, однако никаких доказательств иностранного вмешательства получено не было.
Правые популисты EKRE в своем противодействии были более открытыми. В 2019 году в рамках депутатских квот и EKRE выделила деньги ARB - 5000 евро на рабочие расходы общества. Во время коалиционных переговоров в марте прошлого года председатель и министр внутренних дел Март Хельме сказал, что EKRE ищет способы, как остановить реализацию RB. Никакие обещания в этой сфере в коалиционный договор включены не были. С тех пор как EKRE находится в правительстве, партия была убедительно тихой по этому вопросу.
Однако политическая ситуация не ясна, и у координаторов проекта в Эстонии нет гарантий, что для реализации проекта без помех имеется политическая поддержка. RB Rail воспринимает обе партии - "Отечество" и EKRE - как противников проекта. У партий нет средств вмешиваться в реализацию проекта, так как большая часть важных решений уже принята.
Латвия обходится без сильных возражений
Латвия в сильном противостоянии проекту RB замечена не была. Самые громкие возражения в свое время, во время разработки маршрута, высказывали жители, собственности которых он коснется. В результате дискуссий трасса изменена как в Риге, так и в регионах, например, железную дорогу передвинули дальше от жилых мест. Единственным обществом, которое публично выступало против RB, был Клуб защиты окружающей среды (VAK), который предлагал от проекта отказаться. По его мнению, государство и так модернизировало бы имеющиеся рельсовые пути, и вред природным ценностям будет больше потенциальных благ.
Еще прозвучали сомнения в том, что RB будет экономически жизнеспособным. Представители транзитного бизнеса оспорили прогнозируемый прирост количества грузов и аргументировали, что его можно и обслужить, перевозя по имеющимся автодорогам. Кроме того, прошлое руководство аэропорта "Рига" указало, что железнодорожное соединение с аэропортом особенно ничего не даст. Все сомнения и опасения звучали в начальной фазе проекта, сейчас публичных противников нет.
В Литве ситуация похожа - у идеи нет выраженных политических противников. Единственная слышимая общественная группа - неудовлетворенные владельцы земли, так как изменения дают государству право "вернуть" из земельных участков столько площади, сколько необходимо для проекта, за относительно маленькую компенсацию - даже если оставшиеся участки так малы, что для хозяйственной деятельности их использовать нельзя. Некоторые судились, но все дела против государства проиграли. Литовский депутат Симонас Гентвилас на дебатах в парламенте сказал, что новое регулирование может привести к разочарованию людей в своем государстве.