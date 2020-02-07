Наибольшее противостояние реализации Rail Baltica - в Эстонии. Почему?

В декабре 2019 года ARB вместе c Эстонским обществом по защите природы наконец праздновали победу - Государственный суд Эстонии решил принять на рассмотрение подготовленное обществом требование против учреждения местного планирования. Это единственное из семи требований, которое суд решил заслушать, в остальных шести отказано или достигнуто мировое соглашение.

RB Rail утверждает, что ARB - группа сопротивления, поддерживаемая конкурирующими бизнес-интересами, а не гражданская инициатива. Это потому, что в ARB активно участвует предприниматель Карли Ламбот, принадлежащая которому транспортная компания Ace Logistics перевозит грузы по автодорогам. Ламбот лично жертвовал деньги ARB, чтобы общество могло покрыть расходы на юридические услуги и подготовку печатных материалов.

Ламбот защищается, утверждая, что его логистическая компания использует различные транспортные средства для перевозки грузов, в том числе и железную дорогу, и таким образом от RB лишь приобрела бы. "По отношению к остальному обществу это было бы нечестно, так как возложенные на общество затраты на железную дорогу превысили бы нашу прибыль", - сказал предприниматель.

Политические противники - в правительстве

Когда партия "Отечество", Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Центристская партия позапрошлой весной образовали правительство, актуальным стал вопрос, есть ли по-прежнему у Эстонии политическая поддержка для строительства RB.

В Эстонии, как и в Латвии раньше, существуют так называемые депутатские квоты - представленные в парламенте партии выделяют средства на инвестиционные проекты в регионах. Этот процесс не прозрачен, и часто средства попадают в организации, связанные с партиями. Таким образом в 2018 году "Отечество" пожертвовала обществу ARB 15 000 евро на исследования и распространительную деятельность. Эти пожертвования привлекли внимание, так как руководитель общества Прийт Хумал сам является и членом партии "Отечество".

Хумал пояснил, что в связи с начатыми ARB судопроизводствами против RB у общества есть большие расходы на юридические услуги; часть из этих расходов покрывают частные меценаты. ARB использовала выделенные парламентом субсидии, чтобы распечатать буклеты и создать анимированное видео для интернет-кампании. Буклеты были столь глянцевыми, что появились слухи о том, что за спиной оппозиции RB действует Россия, однако никаких доказательств иностранного вмешательства получено не было.

Правые популисты EKRE в своем противодействии были более открытыми. В 2019 году в рамках депутатских квот и EKRE выделила деньги ARB - 5000 евро на рабочие расходы общества. Во время коалиционных переговоров в марте прошлого года председатель и министр внутренних дел Март Хельме сказал, что EKRE ищет способы, как остановить реализацию RB. Никакие обещания в этой сфере в коалиционный договор включены не были. С тех пор как EKRE находится в правительстве, партия была убедительно тихой по этому вопросу.