Я пережила моральный ужас: российская гимнастка прокомментировала информацию о попытке суицида

«Вся эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. Когда я ехала на тренировку, то решила заехать в больницу для того, чтобы профессионально обработать рану. Думала, что я молодец, веду себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением, обращусь к врачу. Ага, не тут-то было! Не успела я ничего сказать… Просто успела предупредить тренера, что задерживаюсь на тренировку, и всё. Потом пустились вот эти слухи — «мне плохо, я умираю» и так далее. Пожалуйста, не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что вскоре все, кто пострадал от этой ситуации, придут в себя. И я в том числе, потому что за эти два дня я пережила моральный ужас и от всего происходящего. В воскресенье я буду выступать в гала-концерте на Гран-при в Москве, до встречи», — сказала Солдатова в видеообращении, опубликованном в её «инстаграме».