Пт, 7.02.2020
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  • Полиция: девятилетний Андрей найден

Полиция: девятилетний Андрей найден

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В 16:50 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сообщила, что девятилетний Андрей, который ранее был объявлен в розыск, в настоящий момент находится с матерью, с ним все в порядке.

Полицейский патруль доставил ребенка домой. Стражи порядка благодарят всех, кто звонил в центр тревоги и сообщал о возможном местонахождении Андрея.

Речь идет о беспрецедентном случае в практике полиции, когда мальчик дважды пропадал за короткий промежуток времени.

Напомним, что сегодня утром девятилетний Андрей ушел из дома на Академия-теэ в Мустамяэ. В школу ребенок не пришел, мобильный телефон с собой не взял, что вызвало серьезное беспокойство у его родных.

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