Полиция: девятилетний Андрей найден

В 16:50 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт сообщила, что девятилетний Андрей, который ранее был объявлен в розыск, в настоящий момент находится с матерью, с ним все в порядке.
Полицейский патруль доставил ребенка домой. Стражи порядка благодарят всех, кто звонил в центр тревоги и сообщал о возможном местонахождении Андрея.
Речь идет о беспрецедентном случае в практике полиции, когда мальчик дважды пропадал за короткий промежуток времени.
Напомним, что сегодня утром девятилетний Андрей ушел из дома на Академия-теэ в Мустамяэ. В школу ребенок не пришел, мобильный телефон с собой не взял, что вызвало серьезное беспокойство у его родных.