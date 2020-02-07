Полиция: девятилетний Андрей найден

Полицейский патруль доставил ребенка домой. Стражи порядка благодарят всех, кто звонил в центр тревоги и сообщал о возможном местонахождении Андрея.

Речь идет о беспрецедентном случае в практике полиции, когда мальчик дважды пропадал за короткий промежуток времени.

Напомним, что сегодня утром девятилетний Андрей ушел из дома на Академия-теэ в Мустамяэ. В школу ребенок не пришел, мобильный телефон с собой не взял, что вызвало серьезное беспокойство у его родных.