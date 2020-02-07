Полиция: девятилетний Андрей сам вернулся домой

Напомним, что часом ранее полиция объявила в розыск девятилетнего Андрея, который этим утром ушел из своего дома на Академия-теэ в Таллинне.

Сообщалось также, что у Андрея не было с собой мобильного телефона, до школы он не дошел. Рост мальчика - около 140 см. Уходя из дома, он был одет бело-пеструю куртку с синей спинкой, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапку с помпоном зелено-желто-синей расцветки.