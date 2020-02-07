Пт, 7.02.2020
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  • Полиция: девятилетний Андрей сам вернулся домой

Полиция: девятилетний Андрей сам вернулся домой

Полицейский.

ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Департамент полиции и погранохраны сообщил, что объявленный в розыск девятилетний Андрей из Таллинна найден, с ним все хорошо. Ребенок увидел, что его ищут, и сам вернулся к матери.

Напомним, что часом ранее полиция объявила в розыск девятилетнего Андрея, который этим утром ушел из своего дома на Академия-теэ в Таллинне.

Сообщалось также, что у Андрея не было с собой мобильного телефона, до школы он не дошел. Рост мальчика - около 140 см. Уходя из дома, он был одет бело-пеструю куртку с синей спинкой, зеленые камуфляжные брюки, черные сапоги, шапку с помпоном зелено-желто-синей расцветки.

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